Прикордонники готуються до набору добровольців — хто зможе служити

Українські військовослужбовці. Фото: ДПСУ

Нові зміни, ухвалені урядом, дозволили розширити проєкт контрактної служби "18-24" не лише на Збройні сили України, а й на Державну прикордонну службу та Національну гвардію. Вже незабаром буде оголошена повна інформація щодо посад, які будуть доступні згідно з контрактом.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі День.LIVE.

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За його словами, нині триває підготовка необхідної документації, аби прикордонники могли офіційно почати набір добровольців за цим контрактом. Визначення підрозділів, які братимуть участь у проєкті, здійснюватиме Адміністрація ДПСУ за погодженням з Генеральним штабом.

"Зараз іде підготовче документування цього, щоб ми могли вже в подальшому приймати добровольців за цим напрямком. Можу зазначити, що в постанові чітко визначено, що підрозділи визначає Адміністрація Державної прикордонної служби за погодженням з Генеральним штабом. Як тільки ми отримаємо таке погодження, то, звісно, відразу надамо всю повну інформацію, на які посади і в які безпосередньо підрозділи добровольці зможуть долучатися до лав Державної прикордонної служби", — сказав Андрій Демченко.

Насамперед йдеться про бойові прикордонні з’єднання бригадного типу, зокрема про бригади "Помста", "Сталевий кордон", "ГАРТ" і "Форпост". Ці підрозділи виконують завдання як на кордоні з Росією, так і безпосередньо на передовій, тому саме вони першими почнуть набір за новим форматом.

Нагадаємо, в Офісі Президента України нещодавно назвали кількість новобранців, які долучилися до лав ЗСУ за контрактом для громадян віком від 18 до 24 років.

Натомість військові розділилися в думках — хтось вважає, що для ефективного рекрутингу за цим контрактом потрібно більше часу, а інші виступають проти і не вважають доцільним мобілізовувати молодь.

Тим часом в Міноборони розширили перелік посад, які доступні військовим, що служитимуть за контрактом "18-24".