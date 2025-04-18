Пограничники готовятся к набору добровольцев — кто сможет служить

Украинские военнослужащие. Фото: ГПСУ

Новые изменения, принятые правительством, позволили расширить проект контрактной службы "18-24" не только на Вооруженные силы Украины, но и на Государственную пограничную службу и Национальную гвардию. Уже вскоре будет объявлена полная информация о должностях, которые будут доступны согласно контракту.

Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В ГПСУ расширят перечень должностей, которые будут доступны по контракту 18-24

По его словам, сейчас идет подготовка необходимой документации, чтобы пограничники могли официально начать набор добровольцев по этому контракту. Определение подразделений, которые будут участвовать в проекте, будет осуществлять Администрация ГПСУ по согласованию с Генеральным штабом.

"Сейчас идет подготовительное документирование этого, чтобы мы могли уже в дальнейшем принимать добровольцев по этому направлению. Могу отметить, что в постановлении четко определено, что подразделения определяет Администрация Государственной пограничной службы по согласованию с Генеральным штабом. Как только мы получим такое согласование, то конечно, что мы сразу предоставим всю полную информацию, на какие должности и в какие непосредственно подразделения добровольцы смогут участвовать в ЛАВ Государственной пограничной службы", — сказал Андрей Демченко.

Прежде всего речь идет о боевых пограничных соединениях бригадного типа, в частности о бригадах "Месть", "Стальной кордон", "ГАРД" и "Форпост". Эти подразделения выполняют задачи как на границе с Россией, так и непосредственно на передовой, поэтому именно они первыми начнут набор по новому формату.

Напомним, в Офисе Президента Украины недавно назвали количество новобранцев, которые вступили в ряды ВСУ по контракту для граждан в возрасте от 18 до 24 лет.

Зато военные разделились во мнениях — кто-то считает, что для эффективного рекрутинга по этому контракту нужно больше времени, а другие выступают против и не считают целесообразным мобилизовать молодежь.

Между тем в Минобороны расширили перечень должностей, которые доступны военным, которые будут служить по контракту "18-24".