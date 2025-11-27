Для PPC-спеціалістів відкрилась вакансія в Азові — яку зарплату та умови служби пропонують

Молоді люди за комп'ютерами. Ілюстративне фото: pexels.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на рекламних кампаніях в Інтернеті. Йдеться про PPC-спеціалістів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Які будуть обов'язки

запускати нові рекламні кампанії в Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads;

підтримувати та покращувати наявні рекламні кампанії;

аналізувати ефективність запусків та формувати зрозумілі звітності.

Вимоги до кандидата

досвід роботи з Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads. Перевагою буде наявність досвіду роботи з Bing Ads, Telegram Ads, Twitter Ads;

навички налаштування Google Tag Manager, TikTok Pixel, Meta Pixel та Conversion API;

глибоке розуміння Google Analytics та інших аналітичних сервісів;

досвід створення рекламних креативів для ефективних запусків рекламних кампаній;

вміння якісно формувати технічні завдання на дизайнерів, розробників та копірайтерів.

Умови служби

"Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Фахівця забезпечать необхідною якісною технікою та робочим простором. Також можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій за що буде грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, в "Азові" потрібні медики евакуаційної відділення. Для цього необхідно мати досвід роботу, а освіта буде перевагою.

Також ми писали, що бригада шукає людей, які вміють вести медичну документацію. Мова вже про медичних кураторів.