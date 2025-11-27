Для PPC-спеціалістів відкрилась вакансія в Азові — яку зарплату та умови служби пропонують

Для рекламістів є робота в "Азові" — які умови пропонують
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на рекламних кампаніях в Інтернеті. Йдеться про PPC-спеціалістів.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.
Які будуть обов'язки
- запускати нові рекламні кампанії в Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads;
- підтримувати та покращувати наявні рекламні кампанії;
- аналізувати ефективність запусків та формувати зрозумілі звітності.
Вимоги до кандидата
- досвід роботи з Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads. Перевагою буде наявність досвіду роботи з Bing Ads, Telegram Ads, Twitter Ads;
- навички налаштування Google Tag Manager, TikTok Pixel, Meta Pixel та Conversion API;
- глибоке розуміння Google Analytics та інших аналітичних сервісів;
- досвід створення рекламних креативів для ефективних запусків рекламних кампаній;
- вміння якісно формувати технічні завдання на дизайнерів, розробників та копірайтерів.
Умови служби
"Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців.
Фахівця забезпечать необхідною якісною технікою та робочим простором. Також можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій за що буде грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Нагадаємо, що крім цієї вакансії, в "Азові" потрібні медики евакуаційної відділення. Для цього необхідно мати досвід роботу, а освіта буде перевагою.
Також ми писали, що бригада шукає людей, які вміють вести медичну документацію. Мова вже про медичних кураторів.
Читайте Новини.LIVE!