Для PPC-специалистов открылась вакансия в Азове — какую зарплату и условия службы предлагают

Для рекламистов есть работа в "Азове" — какие условия предлагают
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в рекламных кампаниях в Интернете. Речь идет о PPC-специалистах.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.
Какие будут обязанности
- запускать новые рекламные кампании в Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads;
- поддерживать и улучшать существующие рекламные кампании;
- анализировать эффективность запусков и формировать понятные отчетности.
Требования к кандидату
- опыт работы с Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads. Преимуществом будет наличие опыта работы с Bing Ads, Telegram Ads, Twitter Ads;
- навыки настройки Google Tag Manager, TikTok Pixel, Meta Pixel и Conversion API;
- глубокое понимание Google Analytics и других аналитических сервисов;
- опыт создания рекламных креативов для эффективных запусков рекламных кампаний;
- умение качественно формировать технические задания на дизайнеров, разработчиков и копирайтеров.
Условия службы
"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих.
Специалиста обеспечат необходимой качественной техникой и рабочим пространством. Также возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий за что будет денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Напомним, что кроме этой вакансии, в "Азове" требуются медики эвакуационного отделения. Для этого необходимо иметь опыт работу, а образование будет преимуществом.
Также мы писали, что бригада ищет людей, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь уже о медицинских кураторах.
