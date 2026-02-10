Відео
Для QA-фахівців в "Азові" є вакансія — які обіцяють умови

Дата публікації: 10 лютого 2026 03:26
До бригади Азов запрошують на роботу QA-спеціалістів — пропонують гарні умови
Фахівці з ІТ за роботою. Ілюстративне фото: pexels.com

 Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють професійно тестувати ПЗ. Йдеться про QA-спеціалістів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Що входитиме в обов'язки QA-спеціаліста

  • тестування веб- та мобільних застосунків;
  • написання тест-кейсів та чек-листів;
  • побудова флоу і процессів роботи з тестуванням з нуля, (якщо це нові продукти);
  • пошук і опис багів у системі трекінгу (Trello/Github Issues, тощо);
  • робота з технічною документацією;
  • тісна співпраця з розробниками та керівниками;
  • перевірка виправлень і регресійне тестування;
  • перевірка на дотримання UI/UX дизайну і розуміння паттернів;
  • підтримка та розвиток існуючих продуктів;
  • розробка нових продуктів разом з командою;
  • приймати участь в обговореннях та узгодженнях;
  • оперативно реагувати на термінові задачі та підлаштовуватись під етапи розробки.

Вимоги до кандидатів

  • досвід роботи на схожих посадах: 4+ роки;
  • глибинне розуміння основ тестування (manual testing);
  • досвід тестування веб-застосунків;
  • бажано розуміння і досвід роботи на проектах з TypeScript, React, SPA-проектів на основі Vite, Next.js, NestJS, Prisma, PostgreSQL;
  • досвід з системами трекінгу багів;
  • вміння писати зрозумілі баг-репорти;
  • уважність до деталей;
  • буде перевагою досвід роботи над великими SaaS платформами, SAP та/або ERP та CRM системами;
  • досвід роботи з Postman, браузерними DevTools — буде плюсом;
  • англійська на рівні читання технічної документації;
  • бажання постійно навчатись і розвиватись по фаху і не тільки.

Які умови служби та роботи

Бригада "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Також можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій. В такому випадку нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії "Азову" потрібні люди, які знають конструкції акумуляторних батарей. Мова йде про акумуляторників.

Також ми писали, що бригаді потрібні фахівці на посаду автоелектриків. Для того, щоб влаштуватися, потрібні відповідні знання та мінімум рік досвіду роботи.

Автор:
Вікторія Козир
Автор:
Вікторія Козир
