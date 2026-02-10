В бригаду Азов приглашают на работу QA-специалистов — предлагают хорошие условия

Специалисты по ИТ за работой. Иллюстративное фото: pexels.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют профессионально тестировать ПО. Речь идет о QA-специалистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Что будет входить в обязанности QA-специалиста

тестирование веб- и мобильных приложений;

написание тест-кейсов и чек-листов;

построение флоу и процессов работы с тестированием с нуля, (если это новые продукты);

поиск и описание багов в системе трекинга (Trello/Github Issues и т.д.);

работа с технической документацией;

тесное сотрудничество с разработчиками и руководителями;

проверка исправлений и регрессионное тестирование;

проверка на соблюдение UI/UX дизайна и понимание паттернов;

поддержка и развитие существующих продуктов;

разработка новых продуктов вместе с командой;

принимать участие в обсуждениях и согласованиях;

оперативно реагировать на срочные задачи и подстраиваться под этапы разработки.

Требования к кандидатам

опыт работы на похожих должностях: 4+ года;

глубинное понимание основ тестирования (manual testing);

опыт тестирования веб-приложений;

желательно понимание и опыт работы на проектах с TypeScript, React, SPA-проектов на основе Vite, Next.js, NestJS, Prisma, PostgreSQL;

опыт с системами трекинга багов;

умение писать понятные баг-репорты;

внимательность к деталям;

будет преимуществом опыт работы над крупными SaaS платформами, SAP и/или ERP и CRM системами;

опыт работы с Postman, браузерными DevTools - будет плюсом;

английский на уровне чтения технической документации;

желание постоянно учиться и развиваться по специальности и не только.

Какие условия службы и работы

Бригада "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Также возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий. В таком случае будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии "Азову" нужны люди, которые знают конструкции аккумуляторных батарей. Речь идет об аккумуляторщиках.

Также мы писали, что бригаде нужны специалисты на должность автоэлектриков. Для того, чтобы устроиться, нужны соответствующие знания и минимум год опыта работы.