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Директор "Української бронетехніки" назвав ціну будівництва порохового заводу

1 жовтня 2024 13:32
Анастасія Постоєнко - Редактор
Будівництво порохового заводу — в Укрбронетехніці назвали ціну
Заготівлі для боєприпасів. Фото: Українська бронетехніка
Анастасія Постоєнко - Редактор

Приватне підприємство "Українська бронетехніка" отримало пропозицію від західної компанії щодо будівництва вітчизняного порохового заводу. Директор компанії відповів, скільки воно коштуватиме та які проблеми криються за такою пропозицією.

Про це зокрема висловився директор компанії Владислав Бельбас в інтерв'ю "Економічній правді". 

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Скільки коштує будівництво порохового заводу

Як пояснив Владислав Бельбас, західна компанія запропонувала "Українській бронетехніці" пороховий завод за 20 мільйонів євро. Йдеться про обмежене виготовлення пороху. Зокрема, якби такий завод збудували б, там робили лише етап переробки нітроцелюлози, що є легким у циклі виробництва. 

"За три роки ми отримали лише одну пропозицію від західної компанії, яка пропонувала побудувати завод за 20 млн євро з переробки нітроцелюлози у порох. Йшлося про 600 тонн пороху на рік, чого вистачило б на 160 тисяч 122-міліметрових боєприпасів", – сказав він. 

Пороховий завод міг би збільшити виробництво боєприпасів на сотні тисяч

Також Владислав Бельбес додав, що якби в Україні виробники отримали стабільний доступ до пороху, то кількість вироблених снарядів могла б зрости на сотні тисяч одиниць на рік. 

Однак будівництво порохового заводу є небезпечним, оскільки об'єкт буде мішенню для російських ракет. Також буде складно імпортувати нітроцелюлозу з-за кордону. 

Нагадаємо, в Україні успішно випробували вітчизняну машину для розмінування. Також повідомляли, що завершують тестування української авіабомби

зброя завод боєприпаси війна в Україні Українська бронетехніка

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