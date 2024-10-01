Строительство порохового завода - в Укрбронетехнике назвали цену

Заготовки для боеприпасов. Фото: Украинская бронетехника

Частное предприятие "Украинская бронетехника" получило предложение от западной компании по строительству отечественного порохового завода. Директор компании ответил, сколько будет стоить и какие проблемы кроются за таким предложением.

Об этом в частности высказался директор компании Владислав Бельбас в интервью "Экономической правде".

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Сколько стоит строительство порохового завода

Как пояснил Владислав Бельбас, западная компания предложила "Украинской бронетехнике" пороховой завод за 20 миллионов евро. Речь идет об ограниченном изготовлении пороха. В частности, если бы такой завод построили, там делали только этап переработки нитроцеллюлозы, что легко в цикле производства.

"За три года мы получили только одно предложение от западной компании, предлагавшей построить завод за 20 млн евро по переработке нитроцеллюлозы в прах. Речь шла о 600 тоннах пороха в год, чего хватило бы на 160 тысяч 122-миллиметровых боеприпасов", – сказал он.

Пороховой завод мог бы увеличить производство боеприпасов на сотни тысяч

Также Владислав Бельбес добавил, что если бы в Украине производители получили стабильный доступ к пороху, количество производимых снарядов могло бы возрасти на сотни тысяч единиц в год.

Однако строительство порохового завода опасно, поскольку объект будет мишенью для российских ракет. Также будет сложно импортировать нитроцеллюлозу из-за границы.

Напомним, в Украине успешно опробовали отечественную машину для разминирования. Также сообщалось, что завершают тестирование украинской авиабомбы.