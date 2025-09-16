У Резерв+ збільшилась кількість видів штрафів, які можна оплатити без відвідування ТЦК

Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: УНІАН

У застосунку "Резерв+" збільшився перелік штрафів, які можна заплатити без відвідування ТЦК. Проте слід знати, що один сплачений штраф закриває лише те порушення, за яке він був нарахований.

Всі актуальні питання сплати штрафів розкриває у своєму матеріалі офіційний сайт Міноборони.

Які види штрафів можна оплатити через "Резерв+"

Міністерство зазначає, що функціонал застосунку постійно розширюється, і нині дозволяє він сплатити штрафи за дев'ять видів порушень. В цей перелік входять:

неявка за повісткою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

відсутність постановки на військовий облік у 25 років;

відсутність постановки на військовий облік за новою адресою проживання;

відсутність постановки на військовий облік після звільнення з місць позбавлення волі;

відсутність постановки на військовий облік як внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

неуточнення військового обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

ненадання майна (будинків, споруд, транспорту) під час мобілізації;

непроходження або відмова від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Після сплати штрафу червона стрічка з попередженням про порушення у додатку зникає. Вся процедура зазвичай займає близько 4 днів.

У Міноборони нагадують, що сплата штрафу не звільняє від обов'язків виконувати вимоги військового обліку. Повістки можуть надходити й надалі. Систематичне ігнорування повісток може призвести до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.

