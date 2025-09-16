Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Девять штрафов теперь можно оплатить в "Резерв+" — какие именно

Девять штрафов теперь можно оплатить в "Резерв+" — какие именно

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 06:27
В Резерв+ увеличилось количество видов штрафов, которые можно оплатить без посещения ТЦК
Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: УНИАН

В приложении "Резерв+" увеличился перечень штрафов, которые можно заплатить без посещения ТЦК. Однако следует знать, что один уплаченный штраф закрывает только то нарушение, за которое он был начислен.

Все актуальные вопросы уплаты штрафов раскрывает в своем материале официальный сайт Минобороны.

Реклама
Читайте также:

Какие виды штрафов можно оплатить через "Резерв+"

Министерство отмечает, что функционал приложения постоянно расширяется, и сейчас позволяет ему оплатить штрафы за девять видов нарушений. В этот перечень входят:

  • неявка по повестке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
  • отсутствие постановки на воинский учет в 25 лет;
  • отсутствие постановки на воинский учет по новому адресу проживания;
  • отсутствие постановки на воинский учет после освобождения из мест лишения свободы;
  • отсутствие постановки на воинский учет как внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  • неуточнение воинского учета по месту жительства, работы или учебы;
  • непредоставление имущества (зданий, сооружений, транспорта) во время мобилизации;
  • непрохождение или отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

После уплаты штрафа красная лента с предупреждением о нарушении в приложении исчезает. Вся процедура обычно занимает около 4 дней.

В Минобороны напоминают, что уплата штрафа не освобождает от обязанностей выполнять требования воинского учета. Повестки могут поступать и в дальнейшем. Систематическое игнорирование повесток может привести к уголовной ответственности и другим правовым ограничениям.

Напомним, мы ранее писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, каковы восемь главных оснований, по которым ТЦК подают граждан в розыск.

Минобороны штраф штрафы военный учет приложение резерв
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации