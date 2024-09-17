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Десятки польських бізнесів в Україні — як і в чому війна зробила країну цікавою для інвесторів

17 вересня 2024 16:16
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Відкриття бізнесу в Україні під час війни - у що інвестують поляки
Співпраця Польщі та України. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Повномасштабна війна скріпила стосунки України та Польщі, яка стала дружнім сусідом і підтримкою для мільйонів українських біженців. І попри те, що країна досі перебуває у стані війни, польські інвестори зацікавилися можливостями на території України, зокрема щодо торгівлі, логістики, інфраструктури. За останній рік кількість зацікавлених у співпраці бізнесів зросла в десятки разів. 

Більше про співпрацю польських та українських бізнесів Новини.LIVE розповів віцепрезидент спілки підприємців та роботодавців Польщі Марцін Новацький.

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— Наскільки скріпились стосунки українського і польського бізнесу? І чи є проєкти, які приклад успішної співпраці?

— Так, я дуже радий відзначити, що в травні минулого року у нас була конференція подібного формату, тоді ми приїхали з одинадцятьма компаніями з Польщі в Україну, і дві з них зараз розробляють проєкти в Україні. Один з них стосується інфраструктури, логістичного терміналу, який вони хочуть мати в Україні.

— Чи можете назвати українські компанії, які готові співпрацювати з Польщею?

— Я не маю дозволу називати імена, але навіть сьогодні я зустрічався з українською компанією, яка зараз реєструє свій бізнес в Польщі у сфері послуг. Але вони мають конкретний продукт для клієнтів — для готелів, ресторанів, роздрібної торгівлі в Польщі. 

Ми також працюємо з однією з українських роздрібних мереж, щоб привезти деякі продукти з ЄС та Польщі на українські ринки, тож це відбувається в обох напрямках.

польский бизнес
Віцепрезидент спілки підприємців та роботодавців Польщі Марцін Новацький. Фото: Новини.LIVE

— З вашої точки зору, інтерес польських компаній до інвестування в Україну зростає чи зменшується?

— Минулого року інтерес до інвестицій був дуже низьким, лише кілька компаній думали про нові прямі інвестиції. Звичайно, є польські компанії, які інвестують постійно, навіть незважаючи на війну. Але вони тут роками, знають ринок. Але так звані новачки не були настільки помітними цього року. 

Ситуація змінилася. По-перше, у нас є військове страхування від Польщі та інших країн, яке може бути використане в Україні. По-друге, у нас є сценарій схеми фінансування в Україні від Польського банку розвитку та Української кредитної програми, так що є можливість фінансувати ваші інвестиції тут за допомогою кредиту. Це добре, тому що кредит — це ринковий інструмент для бізнесу.

Ситуація в найближчі тижні та місяці буде зовсім іншою. Я очікую, що наступного року ми прийдемо сюди не з 11, 12, 15 компаніями, а з 20-30 компаніями одразу.

— Чи є у нас якісь законодавчі проблеми між двома країнами і як ZPP може їх вирішити?

— Ми маємо низку бюрократичних проблем з обох сторін, я б сказав, на трьох рівнях: Україна, Польща, регулювання ЄС у сфері торгівлі та митниці. Ми повинні повністю відповідати правилам ЄС, а деякі з них є дуже суворими з точки зору торгівлі. Митні процедури повинні бути простішими і швидшими. Це те, що потрібно змінити. 

В Україні має бути простіша процедура відкриття нових митних складів. Отже, є низка питань, які потрібно вирішити. Добре, що бізнес знає, що потрібно зробити і ми обговорюємо це тут. Ми обговорюємо це з урядами, ми обговорюємо це з Європейською комісією.

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