Открытие бизнеса в Украине во время войны - во что инвестируют поляки

Сотрудничество Польши и Украины. Фото: из открытых источников

Полномасштабная война скрепила отношения Украины и Польши, которая стала дружеским соседом и поддержкой для миллионов украинских беженцев. И несмотря на то, что страна до сих пор находится в состоянии войны, польские инвесторы заинтересовались возможностями на территории Украины, в частности, по торговле, логистике, инфраструктуре. За последний год количество заинтересованных в сотрудничестве бизнесов выросло в десятки раз.

Больше о сотрудничестве польских и украинских бизнесов Новини.LIVE рассказал вице-президент союза предпринимателей и работодателей Польши Марцин Новацкий.

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— Насколько укрепились отношения украинского и польского бизнеса? И есть ли проекты, которые являются примером успешного сотрудничества?

— Да, я рад отметить, что в мае прошлого года у нас была конференция подобного формата, тогда мы приехали с одиннадцатью компаниями из Польши в Украину, и две из них сейчас разрабатывают проекты в Украине. Один из них касается инфраструктуры, логистического терминала, который они хотят иметь в Украине.

— Можете назвать украинские компании, готовые сотрудничать с Польшей?

— У меня нет разрешения называть имена, но даже сегодня я встречался с украинской компанией, которая сейчас регистрирует свой бизнес в Польше в сфере услуг. Но у них есть конкретный продукт для клиентов — для гостиниц, ресторанов, розничной торговли в Польше.

Мы также работаем с одной из украинских розничных сетей, чтобы привезти некоторые продукты из ЕС и Польши на украинские рынки, так что это происходит в обоих направлениях.

Вице-президент союза предпринимателей и работодателей Польши Марцин Новацкий. Фото: Новини.LIVE

— С вашей точки зрения, интерес польских компаний к инвестированию в Украину растет или уменьшается?

— В прошлом году интерес к инвестициям был очень низким, всего несколько компаний думали о новых прямых инвестициях. Конечно, есть польские компании, которые постоянно инвестируют, даже несмотря на войну. Но они здесь годами знают рынок. Но так называемые новички не были столь заметны в этом году.

Ситуация поменялась. Во-первых, у нас есть военное страхование от Польши и других стран, которое может быть использовано в Украине. Во-вторых, у нас есть сценарий схемы финансирования в Украине от Польского банка развития и Украинской кредитной программы, поэтому есть возможность финансировать ваши инвестиции здесь с помощью кредита. Это хорошо, потому что кредит — это рыночный инструмент для бизнеса.

Ситуация в ближайшие недели и месяцы будет совсем другой. Я ожидаю, что в следующем году мы придем сюда не с 11, 12, 15 компаниями, а с 20-30 компаниями сразу.

— Есть ли у нас какие-либо законодательные проблемы между двумя странами и как ZPP может их решить?

— У нас есть ряд бюрократических проблем с обеих сторон, я бы сказал, на трех уровнях: Украина, Польша, регулирование ЕС в сфере торговли и таможни. Мы должны полностью соответствовать правилам ЕС, а некоторые из них очень строги с точки зрения торговли. Таможенные процедуры должны быть более простыми и быстрыми. Это то, что нужно изменить.

В Украине должна быть более простая процедура открытия новых таможенных складов. Итак, есть ряд вопросов, которые нужно решить. Хорошо, что бизнес знает, что нужно сделать, и мы обсуждаем это здесь. Мы обсуждаем это с правительствами, мы обсуждаем это с Европейской комиссией.