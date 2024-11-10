Нардепи хочуть віддати 43 млрд грн на потреби армії

Леся Забуранна. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Народні депутати пропонують змінити перерозподіл коштів бюджету. Серед основного — спрямування 43 млрд гривень, які передбачені для дорожнього фонду, на потреби армії.

Про це в суботу, 9 листопада, Новини.LIVE повідомила заступниця голови парламентського бюджетного комітету Леся Забуранна.

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Народна депутатка зазначила, що передати у загальний Фонд державного бюджету пропонують усі джерела наповнення дорожнього фонду. Йдеться про 43 млрд грн.

"Кошти з доріг ми пропонуємо передати на війну", — зазначила Забуранна.

Додаткові пропозиції щодо перерозподілу коштів

Крім того, за словами народної депутатки, є пропозиція щодо того, щоб передати більше можливостей регіонам, зокрема:

додаткові 4% ПДФО, які раніше громади сплачували до державного бюджету, пропонується залишати на місцях замість субвенції на компенсацію різниці в тарифах;

частину коштів пропонують зберігати на місцях, йдеться про реверсні дотації у розмірі майже 12,3 млрд грн;

пропонують спрямувати майже 4,7 млрд грн на оновлення пасажирських вагонів, аби забезпечити громадянам доступ до якісних перевезень.

Нагадаємо, Україна отримає 50 млрд доларів із заморожених активів Росії. Ці кошти не потрібно буде повертати. Загальна сума заморожених активів РФ становить близько 300 мільярдів доларів.

Україна може перейняти досвід Ізраїлю щодо облігацій. Йдеться про те, що українців можуть змусити в обов'язковому порядку купувати державні цінні папери.