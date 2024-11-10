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Депутат анонсировала изменения в бюджете — сколько идет на армию

10 ноября 2024 07:32
Ольга Антоновская - редактор
Нардепы хотят отдать 43 млрд грн на нужды армии
Леся Забуранная. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ольга Антоновская - редактор

Народные депутаты предлагают изменить перераспределение средств бюджета. Среди основного — направление 43 млрд гривен, предусмотренных для дорожного фонда, на армию.

Об этом в субботу, 9 ноября, Новини.LIVE сообщила заместитель председателя парламентского бюджетного комитета Леся Забуранная.

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Народный депутат отметила, что передать в общий Фонд государственного бюджета предлагают все источники наполнения дорожного фонда. Речь идет о 43 млрд грн.

"Средства с дорог мы предлагаем передать на войну", — отметила Забуранная.

Дополнительные предложения по перераспределению средств

Кроме того, по словам народного депутата, есть предложение относительно того, чтобы передать больше возможностей регионам, в частности:

  • дополнительные 4% НДФЛ, которые ранее общины платили в государственный бюджет, предлагается оставлять на местах вместо субвенции на компенсацию разницы в тарифах;
  • часть средств предлагают хранить на местах, речь идет о реверсных дотациях в размере почти 12,3 млрд грн;
  • предлагают направить почти 4,7 млрд грн на обновление пассажирских вагонов, чтобы обеспечить гражданам доступ к качественным перевозкам.

Напомним, Украина получит 50 млрд долларов из замороженных активов России. Эти средства не нужно будет возвращать. Общая сумма замороженных активов РФ составляет около 300 млрд долларов.

Украина может перенять опыт Израиля по облигациям. Речь идет о том, что украинцев могут заставить в обязательном порядке покупать государственные ценные бумаги.

деньги бюджет финансы экономика народные депутаты

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