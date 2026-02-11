Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Декларації для військових — кого стосується обов’язок у 2026 році

Декларації для військових — кого стосується обов’язок у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 06:27
Декларації для військових - що варто знати
Військовий оформлює документ. Фото: Генштаб ЗСУ

З 1 січня 2026 року в Україні розпочався черговий етап подання декларацій за 2025 рік. Відповідно до Закону "Про запобігання корупції", всі особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повинні подати свої декларації до 1 квітня 2026 року через офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомляє Закарпатський ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Декларації для військових — кого стосується обов’язок у 2026 році - фото 1
Пост ТЦК. Фото: скриншот

Декларації для військових

Особлива увага приділяється військовослужбовцям. Для більшості з них передбачене відтермінування подачі декларацій, однак окремі категорії військових та державних службовців Міноборони мають зробити це обов’язково, навіть у умовах воєнного стану.

До обов’язкових підлягають подачі декларацій: міністри та їхні заступники, працівники апарату Міністерства оборони, члени військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та служб забезпечення (крім осіб рядового складу підрозділів охорони), а також особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.

НАЗК нагадує, що своєчасне подання декларацій є важливим кроком у запобіганні корупції та забезпеченні прозорості у діяльності державних структур.

Нагадаємо, деякі українці за будь-яких умов повинні подавати декларацію про доходи.

А також стало відомо, що військовослужбовці ЗСУ щомісяця отримують від держави грошове забезпечення

декларація корупція НАЗК гроші військові
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації