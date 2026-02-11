Декларації для військових - що варто знати

Військовий оформлює документ. Фото: Генштаб ЗСУ

З 1 січня 2026 року в Україні розпочався черговий етап подання декларацій за 2025 рік. Відповідно до Закону "Про запобігання корупції", всі особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повинні подати свої декларації до 1 квітня 2026 року через офіційний вебсайт Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомляє Закарпатський ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Декларації для військових

Особлива увага приділяється військовослужбовцям. Для більшості з них передбачене відтермінування подачі декларацій, однак окремі категорії військових та державних службовців Міноборони мають зробити це обов’язково, навіть у умовах воєнного стану.

До обов’язкових підлягають подачі декларацій: міністри та їхні заступники, працівники апарату Міністерства оборони, члени військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та служб забезпечення (крім осіб рядового складу підрозділів охорони), а також особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.

НАЗК нагадує, що своєчасне подання декларацій є важливим кроком у запобіганні корупції та забезпеченні прозорості у діяльності державних структур.

