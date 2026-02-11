Декларации для военных - что следует знать

Военный оформляет документ. Фото: Генштаб ВСУ

С 1 января 2026 года в Украине начался очередной этап подачи деклараций за 2025 год. В соответствии с Законом "О предотвращении коррупции", все лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, должны подать свои декларации до 1 апреля 2026 года через официальный веб-сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Об этом сообщает Закарпатский ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Декларации для военных

Особое внимание уделяется военнослужащим. Для большинства из них предусмотрена отсрочка подачи деклараций, однако отдельные категории военных и государственных служащих Минобороны должны сделать это обязательно, даже в условиях военного положения.

К обязательным подлежат подаче деклараций: министры и их заместители, работники аппарата Министерства обороны, члены военно-врачебных и врачебно-летных комиссий, военнослужащие территориальных центров комплектования и служб обеспечения (кроме лиц рядового состава подразделений охраны), а также лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.

НАПК напоминает, что своевременное представление деклараций является важным шагом в предотвращении коррупции и обеспечении прозрачности в деятельности государственных структур.

