Україна
Декларации для военных — кого касается обязанность в 2026 году

Декларации для военных — кого касается обязанность в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 06:27
Декларации для военных - что следует знать
Военный оформляет документ. Фото: Генштаб ВСУ

С 1 января 2026 года в Украине начался очередной этап подачи деклараций за 2025 год. В соответствии с Законом "О предотвращении коррупции", все лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, должны подать свои декларации до 1 апреля 2026 года через официальный веб-сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Об этом сообщает Закарпатский ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Декларации для военных

Особое внимание уделяется военнослужащим. Для большинства из них предусмотрена отсрочка подачи деклараций, однако отдельные категории военных и государственных служащих Минобороны должны сделать это обязательно, даже в условиях военного положения.

К обязательным подлежат подаче деклараций: министры и их заместители, работники аппарата Министерства обороны, члены военно-врачебных и врачебно-летных комиссий, военнослужащие территориальных центров комплектования и служб обеспечения (кроме лиц рядового состава подразделений охраны), а также лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.

НАПК напоминает, что своевременное представление деклараций является важным шагом в предотвращении коррупции и обеспечении прозрачности в деятельности государственных структур.

Напомним, некоторые украинцы при любых условиях должны подавать декларацию о доходах.

А также стало известно, что военнослужащие ВСУ ежемесячно получают от государства денежное обеспечение.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
