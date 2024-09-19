Військовий збір в Україні — хто може його не сплачувати

Українські гривні в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає підвищення податків. Згідно з документом, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Водночас деякі громадяни будуть звільнені від сплати цього податку.

Про це йдеться в матеріалі видання 24 Канал.

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Хто може не сплачувати військовий збір

В Україні існує категорія громадян, яка звільнена від сплати військового збору. Зокрема, в липні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що надає пільги військовослужбовцям різних силових структур. Цей закон звільняє від військового збору:

Збройні сили України;

Національну гвардію;

Службу безпеки України;

Службу зовнішньої розвідки;

Державну прикордонну службу;

Працівників Міністерства внутрішніх справ;

Управління державної охорони;

Державну службу спеціального зв'язку;

Інші офіційні військові формування.

Для всіх інших категорій громадян звільнення від сплати військового збору не передбачено.

Кому треба сплачувати військовий збір

В Україні військовий збір зобов'язані сплачувати всі фізичні особи, які є резидентами країни, незалежно від того, чи отримують вони дохід з українських, чи з іноземних джерел.

Також зобов'язані сплачувати військовий збір:

Фізичні особи, які не є резидентами України, але отримують дохід з джерел в Україні.

Податкові агенти, у випадку, якщо на них покладено обов'язок з утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Що ще варто знати

Нагадаємо, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт у першому читанні, що передбачає масштабне підвищення податків в країні. У разі ухвалення документа, нові податки запровадять "заднім числом" — з 1 жовтня 2024 року.

Ми також писали, що в Україні планується змінити систему оподаткування нерухомості. Наразі за кожен додатковий квадратний метр доводиться сплачувати до 1,5% від мінімальної заробітної плати, але згідно з новими правилами, податок можуть розраховувати на основі вартості житла. Ці зміни передбачені Національною стратегією доходів.