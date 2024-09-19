Військовий збір в Україні — хто може його не сплачувати

Деякі українці звільнені від сплати військового збору — хто саме
Нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає підвищення податків. Згідно з документом, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Водночас деякі громадяни будуть звільнені від сплати цього податку.
Про це йдеться в матеріалі видання 24 Канал.
Хто може не сплачувати військовий збір
В Україні існує категорія громадян, яка звільнена від сплати військового збору. Зокрема, в липні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що надає пільги військовослужбовцям різних силових структур. Цей закон звільняє від військового збору:
- Збройні сили України;
- Національну гвардію;
- Службу безпеки України;
- Службу зовнішньої розвідки;
- Державну прикордонну службу;
- Працівників Міністерства внутрішніх справ;
- Управління державної охорони;
- Державну службу спеціального зв'язку;
- Інші офіційні військові формування.
Для всіх інших категорій громадян звільнення від сплати військового збору не передбачено.
Кому треба сплачувати військовий збір
В Україні військовий збір зобов'язані сплачувати всі фізичні особи, які є резидентами країни, незалежно від того, чи отримують вони дохід з українських, чи з іноземних джерел.
Також зобов'язані сплачувати військовий збір:
- Фізичні особи, які не є резидентами України, але отримують дохід з джерел в Україні.
- Податкові агенти, у випадку, якщо на них покладено обов'язок з утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).
Що ще варто знати
Нагадаємо, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт у першому читанні, що передбачає масштабне підвищення податків в країні. У разі ухвалення документа, нові податки запровадять "заднім числом" — з 1 жовтня 2024 року.
Ми також писали, що в Україні планується змінити систему оподаткування нерухомості. Наразі за кожен додатковий квадратний метр доводиться сплачувати до 1,5% від мінімальної заробітної плати, але згідно з новими правилами, податок можуть розраховувати на основі вартості житла. Ці зміни передбачені Національною стратегією доходів.
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