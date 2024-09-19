Военный сбор в Украине — кто может его не платить

Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Недавно Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий повышение налогов. Согласно документу, военный сбор вырастет с 1,5% до 5%. В то же время, некоторые граждане будут освобождены от уплаты этого налога.

Об этом говорится в материале издания 24 Канал.

Читайте также:

Кто может не платить военный сбор

В Украине существует категория граждан, освобожденная от уплаты военного сбора. В частности, в июле 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий льготы военнослужащим разных силовых структур. Этот закон освобождает от военного сбора:

Вооруженные силы Украины;

Национальную гвардию;

Службу безопасности Украины;

Службу внешней разведки;

Государственную пограничную службу;

работников Министерства внутренних дел;

Управление государственной охраны;

Государственную службу специальной связи;

иные официальные военные формирования.

Для всех остальных категорий граждан освобождение от уплаты военного сбора не предусмотрено.

Кому нужно платить военный сбор

В Украине военный сбор обязаны платить все физические лица, являющиеся резидентами страны, независимо от того, получают ли они доход из украинских или иностранных источников.

Также обязаны платить военный сбор:

Физические лица, не являющиеся резидентами Украины, но получающие доход из источников в Украине.

Налоговые агенты, в случае если на них возложена обязанность по удержанию и уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Что еще стоит знать

Напомним, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал принять законопроект в первом чтении, предусматривающий масштабное повышение налогов в стране. В случае принятия документа новые налоги введут "задним числом" — с 1 октября 2024 года.

Мы также писали, что в Украине планируется изменить систему налогообложения недвижимости. За каждый дополнительный квадратный метр приходится платить до 1,5% от минимальной заработной платы, но согласно новым правилам, налог могут рассчитывать на основе стоимости жилья. Эти изменения предусмотрены национальной стратегией доходов.