Военный сбор в Украине — кто может его не платить

Некоторые украинцы освобождены от уплаты военного сбора — кто именно
Недавно Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий повышение налогов. Согласно документу, военный сбор вырастет с 1,5% до 5%. В то же время, некоторые граждане будут освобождены от уплаты этого налога.
Об этом говорится в материале издания 24 Канал.
Кто может не платить военный сбор
В Украине существует категория граждан, освобожденная от уплаты военного сбора. В частности, в июле 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий льготы военнослужащим разных силовых структур. Этот закон освобождает от военного сбора:
- Вооруженные силы Украины;
- Национальную гвардию;
- Службу безопасности Украины;
- Службу внешней разведки;
- Государственную пограничную службу;
- работников Министерства внутренних дел;
- Управление государственной охраны;
- Государственную службу специальной связи;
- иные официальные военные формирования.
Для всех остальных категорий граждан освобождение от уплаты военного сбора не предусмотрено.
Кому нужно платить военный сбор
В Украине военный сбор обязаны платить все физические лица, являющиеся резидентами страны, независимо от того, получают ли они доход из украинских или иностранных источников.
Также обязаны платить военный сбор:
- Физические лица, не являющиеся резидентами Украины, но получающие доход из источников в Украине.
- Налоговые агенты, в случае если на них возложена обязанность по удержанию и уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Что еще стоит знать
Напомним, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал принять законопроект в первом чтении, предусматривающий масштабное повышение налогов в стране. В случае принятия документа новые налоги введут "задним числом" — с 1 октября 2024 года.
Мы также писали, что в Украине планируется изменить систему налогообложения недвижимости. За каждый дополнительный квадратный метр приходится платить до 1,5% от минимальной заработной платы, но согласно новым правилам, налог могут рассчитывать на основе стоимости жилья. Эти изменения предусмотрены национальной стратегией доходов.
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