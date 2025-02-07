Українці розповіли, чого бояться більш ніж окупації — результати опитування

Люди готуються до евакуації. Фото ілюстративне: proliska.org

Більш ніж окупації українці бояться зростання цін та інфляції. Також респондентів турбують економічна криза та ймовірність посилення обстрілів.

Про це йдеться дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".

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Згідно з результатами опитування, 33% опитаних бояться подорожчання продуктів та інших товарів, 32% вважають найбільшою загрозою економічну кризу, а 27% — посилення обстрілів.

Опитування проводили в листопаді та грудні 2024 року. Участь у ньому взяли 5 600 людей із усієї території України, крім тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Нагадаємо, в Україну повернули дітей, яких росіяни незаконно утримували в тимчасово окупованому Криму. Додому повернулися вісім маленьких українців із багатодітної родини.

Також ми повідомляли, що росіяни примусово мобілізують українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях, до лав своєї армії. Для цього окупанти застосовують методи психологічного та адміністративного тиску.