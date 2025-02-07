Украинцы рассказали, чего боятся больше чем оккупации — результаты опроса

Люди готовятся к эвакуации. Фото иллюстративное: proliska.org

Больше, чем оккупации, украинцы боятся роста цен и инфляции. Также респондентов беспокоят экономический кризис и вероятность усиления обстрелов.

Об этом говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг".

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Согласно результатам опроса, 33% опрошенных боятся подорожания продуктов и других товаров, 32% считают наибольшей угрозой экономический кризис, а 27% — усиление обстрелов.

Опрос проводился в ноябре и декабре 2024 года. Участие в нем приняли 5 600 человек со всей территории Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Напомним, в Украину вернули детей, которых россияне незаконно удерживали во временно оккупированном Крыму. Домой вернулись восемь маленьких украинцев из многодетной семьи.

Также мы сообщали, что россияне принудительно мобилизуют украинцев, которые живут на временно оккупированных территориях, в ряды своей армии. Для этого оккупанты применяют методы психологического и административного давления.