Дата публікації: 22 грудня 2025 07:30
Експерти сказали, чи потрібно засвідчувати роздруковані документи з "Резерв+" підписами
Застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

В Україні військовозобов'язані особи мають на своїх смартфонах застосунок "Резерв+". Однак в окремих випадках дані з нього потрібно роздрукувати, у зв'язку з чим виникає питання, а чи треба підтверджувати правдивість цих папірців підписами.

Відповідь на це дали експерти сервісу "Особистий Консультант".

Роздруківка з "Резерв+" — чи потрібно засвідчувати підписами

Експерти зазначили, що відповідно до пункту 37 Порядку організації та ведення військового обліку, який діє в оновленій редакції з 16 грудня 2025 року та затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487, списки зберігають разом із копіями військово-облікових документів. Такі документи можуть бути як у паперовій формі, так і в електронній, включно з роздрукованими варіантами.

При цьому зазначений Порядок не містить вимоги щодо засвідчення копій або паперових роздруківок. Жодних обов’язкових підписів чи написів про відповідність оригіналу для них не передбачено.

Окремо наголошується, що роздрукований Резерв ID за наявності QR-коду не вважається копією, а прирівнюється до оригіналу електронного документа. Це прямо визначено пунктом 9 Порядку оформлення та видачі військово-облікового документа, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №559.

Тож електронний військово-обліковий документ, зокрема й у роздрукованому вигляді, має таку саму юридичну силу, як і паперовий оригінал.

У разі подання працівником роздруківки Резерв ID достатньо перевірити, чи коректно зчитується інформація з QR-коду. Підпис власника документа на такій роздруківці не потрібен, як і будь-яке додаткове засвідчення на кшталт напису "Згідно з оригіналом" або оформлення за вимогами діловодства чи архівного зберігання.

Нагадаємо, в кінці листопада у Міноборони анонсували, що в застосунку "Резерв+" з'явиться фото власника документа. Наразі оновлення вже впроваджено.

Також ми писали, що робити, якщо застосунок "Резерв+" дає збій на кордоні.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
