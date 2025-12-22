Видео
Україна
Видео

Дата публикации 22 декабря 2025 07:30
Эксперты сказали, нужно ли заверять распечатанные документы с "Резерв+" подписями
Приложение "Резерв+" для военнообязанных. Фото: Новости.LIVE / Игорь Кузнецов

В Украине военнообязанные лица имеют на своих смартфонах приложение "Резерв+". Однако в отдельных случаях данные из него нужно распечатать, в связи с чем возникает вопрос, а надо ли подтверждать правдивость этих бумажек подписями.

Ответ на это дали эксперты сервиса "Личный Консультант".

Читайте также:

Распечатка из "Резерв+" — нужно ли заверять подписями

Эксперты отметили, что в соответствии с пунктом 37 Порядка организации и ведения воинского учета, который действует в обновленной редакции с 16 декабря 2025 года и утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года №1487, списки хранят вместе с копиями военно-учетных документов. Такие документы могут быть как в бумажной форме, так и в электронной, включая распечатанные варианты.

При этом указанный Порядок не содержит требования по заверению копий или бумажных распечаток. Никаких обязательных подписей или надписей о соответствии оригиналу для них не предусмотрено.

Отдельно отмечается, что распечатанный Резерв ID при наличии QR-кода не считается копией, а приравнивается к оригиналу электронного документа. Это прямо определено пунктом 9 Порядка оформления и выдачи военно-учетного документа, утвержденного постановлением Кабмина от 16 мая 2024 года №559.

Поэтомуэлектронный военно-учетный документ, в том числе и в распечатанном виде, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный оригинал.

В случае предоставления работником распечатки Резерв ID достаточно проверить, корректно ли считывается информация с QR-кода. Подпись владельца документа на такой распечатке не нужна, как и любое дополнительное заверение вроде надписи "Согласно оригиналу" или оформления по требованиям делопроизводства или архивного хранения.

Напомним, в конце ноября в Минобороны анонсировали, что в приложении "Резерв+" появится фото владельца документа. Сейчас обновление уже внедрено.

Также мы писали, что делать, если приложение "Резерв+" дает сбой на границе.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
