Юрист відповів, чи можуть заблокувати карти військовозобов'язаних та в яких банках

Банкомат. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні продовжується війна та мобілізація, і всі військовозобов'язані чоловіки мають виконувати правила військового обліку. У разі, якщо їх буде порушено, таким чоловікам загрожує блокування рахунків, причому клієнти низки банків мають ризик миттєвого блокування.

Про це у коментарі виданню "УНІАН" розповів юрист Адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергій Ланкін.

Читайте також:

Коли можуть заблокувати рахунки військовозобов'язаних

За словами юриста, твердження про автоматичне блокування таких рахунків є частково маніпулятивним. В українському законодавстві наразі відсутній механізм автоматичного блокування банківських рахунків громадян через порушення правил військового обліку чи уникнення мобілізації.

При цьому Сергій Ланкін уточнив, за яких умов можливе блокування карток. Він пояснив, що рахунки можуть бути заблоковані лише після того, як будуть виконані три дії:

ТЦК і СП складе постанову про порушення військового обліку;

громадянину буде накладено штраф;

Державна виконавча служба відкриє виконавче провадження і ухвалить рішення про замороження коштів для стягнення заборгованої суми штрафу.

Блокування стосується лише тієї суми, яку особа заборгувала. Якщо на рахунку недостатньо коштів, "замороженою" залишається наявна сума, і рахунок продовжує бути заблокованим, доки не буде сплачено всю заборгованість.

Водночас він зазначив, що подібного на практиці поки що не було.

"Я займаюся питаннями мобілізації, і в моїй особистій практиці на сьогодні жодного випадку блокування рахунків після порушення правил військового обліку не було", — сказав юрист.

Також Ланкін нагадав, що далеко не всі порушення правил військового обліку оформляються у форматі постанови.

Клієнти яких банків можуть постраждати першою чергою

Після пояснення, за яких обставин в Україні можуть заблокувати банківську карту, не менш важливим є питання, які саме банки дозволяють застосовувати таку процедуру щодо своїх клієнтів.

За словами Ланкіна, існує встановлений порядок співпраці банківських установ із виконавчою службою. Ця взаємодія базується на договорах, укладених між банками та виконавчою службою, які дозволяють виконавцям через автоматизовану систему виконавчого провадження подати заявку на блокування рахунків боржників.

Зазвичай, такі договори укладаються з найбільшими фінансовими установами країни. Юрист зазначив, що до переліку банків, які співпрацюють із Державною виконавчою службою, входять, зокрема, державні банки.

"Йдеться, зокрема, про державні фінустанови — "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк". У виконавців може не бути договорів про взаємодію з новими або невеликими банками", — поінформував він.

Юрист рекомендує враховувати, що якщо ухилянт має рахунок у одному з великих банків України, то з високою ймовірністю після отримання виконавцем відповідної постанови від ТЦК цей рахунок буде заблоковано автоматично.

Однак у випадку, коли така особа користується послугами банку, з яким Державна виконавча служба не уклала договір про взаємодію, процедура ускладнюється. У такому разі виконавцям доведеться надсилати необхідні документи у паперовому вигляді до центрального офісу банку. Це значно подовжує процес, оскільки виконання прохання про "заморожування" рахунків може тривати до одного тижня.

При цьому Ланкін наголосив, що існують категорії рахунків, які не підлягають блокуванню. Зокрема, заборонено "заморожувати" рахунки, призначені для виплати пенсій чи соціальної допомоги.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що "Ощадбанк" блокує рахунки пенсіонерів з інвалідністю. Один із користувачів поділився історією, як після звичайної банківської операції було заблоковано картку його мами, яка має інвалідність. Це спричинило значні труднощі та фінансові витрати.

Також нещодавно ми повідомляли про те, як зняти блокування картки, якщо ви ВПО і маєте рахунок в "Ощадбанку".