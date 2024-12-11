Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Чи можуть заблокувати банківську картку військовозобов'язаному arrow

Чи можуть заблокувати банківську картку військовозобов'язаному

11 грудня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Юрист відповів, чи можуть заблокувати карти військовозобов'язаних та в яких банках
Банкомат. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

В Україні продовжується війна та мобілізація, і всі військовозобов'язані чоловіки мають виконувати правила військового обліку. У разі, якщо їх буде порушено, таким чоловікам загрожує блокування рахунків, причому клієнти низки банків мають ризик миттєвого блокування.

Про це у коментарі виданню "УНІАН" розповів юрист Адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергій Ланкін.

Читайте також:

Коли можуть заблокувати рахунки військовозобов'язаних

За словами юриста, твердження про автоматичне блокування таких рахунків є частково маніпулятивним. В українському законодавстві наразі відсутній механізм автоматичного блокування банківських рахунків громадян через порушення правил військового обліку чи уникнення мобілізації.

При цьому Сергій Ланкін уточнив, за яких умов можливе блокування карток. Він пояснив, що рахунки можуть бути заблоковані лише після того, як будуть виконані три дії:

  • ТЦК і СП складе постанову про порушення військового обліку;
  • громадянину буде накладено штраф;
  • Державна виконавча служба відкриє виконавче провадження і ухвалить рішення про замороження коштів для стягнення заборгованої суми штрафу.

Блокування стосується лише тієї суми, яку особа заборгувала. Якщо на рахунку недостатньо коштів, "замороженою" залишається наявна сума, і рахунок продовжує бути заблокованим, доки не буде сплачено всю заборгованість.

Водночас він зазначив, що подібного на практиці поки що не було.

"Я займаюся питаннями мобілізації, і в моїй особистій практиці на сьогодні жодного випадку блокування рахунків після порушення правил військового обліку не було", — сказав юрист.

Також Ланкін нагадав, що далеко не всі порушення правил військового обліку оформляються у форматі постанови.

Клієнти яких банків можуть постраждати першою чергою

Після пояснення, за яких обставин в Україні можуть заблокувати банківську карту, не менш важливим є питання, які саме банки дозволяють застосовувати таку процедуру щодо своїх клієнтів.

За словами Ланкіна, існує встановлений порядок співпраці банківських установ із виконавчою службою. Ця взаємодія базується на договорах, укладених між банками та виконавчою службою, які дозволяють виконавцям через автоматизовану систему виконавчого провадження подати заявку на блокування рахунків боржників.

Зазвичай, такі договори укладаються з найбільшими фінансовими установами країни. Юрист зазначив, що до переліку банків, які співпрацюють із Державною виконавчою службою, входять, зокрема, державні банки.

"Йдеться, зокрема, про державні фінустанови — "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк". У виконавців може не бути договорів про взаємодію з новими або невеликими банками", — поінформував він.

Юрист рекомендує враховувати, що якщо ухилянт має рахунок у одному з великих банків України, то з високою ймовірністю після отримання виконавцем відповідної постанови від ТЦК цей рахунок буде заблоковано автоматично.

Однак у випадку, коли така особа користується послугами банку, з яким Державна виконавча служба не уклала договір про взаємодію, процедура ускладнюється. У такому разі виконавцям доведеться надсилати необхідні документи у паперовому вигляді до центрального офісу банку. Це значно подовжує процес, оскільки виконання прохання про "заморожування" рахунків може тривати до одного тижня.

При цьому Ланкін наголосив, що існують категорії рахунків, які не підлягають блокуванню. Зокрема, заборонено "заморожувати" рахунки, призначені для виплати пенсій чи соціальної допомоги.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що "Ощадбанк" блокує рахунки пенсіонерів з інвалідністю. Один із користувачів поділився історією, як після звичайної банківської операції було заблоковано картку його мами, яка має інвалідність. Це спричинило значні труднощі та фінансові витрати.

Також нещодавно ми повідомляли про те, як зняти блокування картки, якщо ви ВПО і маєте рахунок в "Ощадбанку".

банківські карти мобілізація ухилянти банк банківські рахунки блокування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК