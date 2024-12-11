Юрист ответил, могут ли заблокировать карты военнообязанных и в каких банках

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В Украине продолжается война и мобилизация, и все военнообязанные мужчины должны выполнять правила военного учета. В случае, если они будут нарушены, таким мужчинам грозит блокировка счетов, причем клиенты ряда банков имеют риск мгновенной блокировки.

Об этом в комментарии "УНИАН" рассказал юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин.

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Когда могут заблокировать счета военнообязанных

По словам юриста, утверждение об автоматической блокировке таких счетов частично манипулятивно. В украинском законодательстве отсутствует механизм автоматического блокирования банковских счетов граждан из-за нарушения правил военного учета или избегания мобилизации.

При этом Сергей Ланкин уточнил, при каких условиях возможна блокировка карт. Он пояснил, что счета могут быть заблокированы только после того, как будут выполнены три действия:

ТЦК и СП составит постановление о нарушении военного учета;

гражданину будет наложен штраф.

Государственная исполнительная служба откроет исполнительное производство и примет решение о заморозке средств для взыскания задолженности штрафа;

Блокировка касается только той суммы, которую лицо задолжало. Если на счете недостаточно средств, "замороженной" остается сумма, и счет продолжает быть заблокирован, пока не будет уплачена вся задолженность.

В то же время он отметил, что подобного на практике пока не было.

"Я занимаюсь вопросами мобилизации, и в моей личной практике на сегодняшний день ни одного случая блокирования счетов после нарушения правил военного учета не было", — сказал юрист.

Также Ланкин напомнил, что далеко не все нарушения правил военного учета оформляются в формате постановления.

Клиенты каких банков могут пострадать в первую очередь

После объяснения, при каких обстоятельствах в Украине могут заблокировать банковскую карту, не менее важен вопрос, какие именно банки позволяют применять такую процедуру в отношении своих клиентов.

По словам Ланкина, существует установленный порядок сотрудничества банковских учреждений с исполнительной службой. Это взаимодействие основано на договорах, заключенных между банками и исполнительной службой, которые позволяют исполнителям через автоматизированную систему исполнительного производства подать заявку на блокирование счетов должников.

Обычно такие договоры заключаются с крупнейшими финансовыми учреждениями страны. Юрист отметил, что в перечень банков, которые сотрудничают с Государственной исполнительной службой, входят, в частности, государственные банки.

"Речь идет, в частности, о государственных финучреждениях — "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк". У исполнителей может не быть договоров о взаимодействии с новыми или небольшими банками" , — проинформировал он.

Юрист рекомендует учитывать, что если у уклониста счета в одном из крупных банков Украины, то с высокой вероятностью после получения исполнителем соответствующего постановления от ТЦК этот счет будет заблокирован автоматически.

Однако если такое лицо пользуется услугами банка, с которым Государственная исполнительная служба не заключила договор о взаимодействии, процедура усложняется. В таком случае исполнителям придется отправлять необходимые документы в бумажном виде в центральный офис банка. Это значительно продлевает процесс, поскольку выполнение просьбы о "замораживании" счетов может занять до одной недели.

При этом Ланкин подчеркнул, что существуют категории счетов, не подлежащих блокированию. В частности, запрещено "замораживать" счета, предназначенные для выплаты пенсий или социальной помощи.

Напомним, недавно мы писали о том, что "Ощадбанк" блокирует счета пенсионеров с инвалидностью. Один из пользователей поделился историей, как после обычной банковской операции была заблокирована карточка его мамы, которая имеет инвалидность. Это привело к значительным трудностям и финансовым затратам.

Также недавно мы сообщали о том, как снять блокировку карты, если вы ВПЛ и имеете счет в "Ощадбанке".