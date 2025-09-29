ТЦК можуть оштрафувати жінок, які порушують військовий облік

Співробітники ТЦК. Фото: УНІАН

В Україні мобілізації жінок відбуває добровільно, але деякі українки зобов'язані ставати на військовий облік. У разі порушення правил цього обліку ТЦК можуть оштрафувати жінок так само, як і чоловіків.

Про це повідомляє "СТОПКОР".

Чи передбачено штраф ТЦК для українок

Як пише видання, порушення правил військового обліку для жінок передбачає таку ж відповідальність, як і для чоловіків. Тобто розмір штрафів коливається від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Окрім цього, жінки-медики зобов’язані проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) та своєчасно інформувати ТЦК про зміну особистих даних.

