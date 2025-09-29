Відео
Чи можуть ТЦК штрафувати жінок — що відомо

Чи можуть ТЦК штрафувати жінок — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 07:30
ТЦК можуть оштрафувати жінок, які порушують військовий облік
Співробітники ТЦК. Фото: УНІАН

В Україні мобілізації жінок відбуває добровільно, але деякі українки зобов'язані ставати на військовий облік. У разі порушення правил цього обліку ТЦК можуть оштрафувати жінок так само, як і чоловіків.

Про це повідомляє "СТОПКОР".

Читайте також:

Чи передбачено штраф ТЦК для українок

Як пише видання, порушення правил військового обліку для жінок передбачає таку ж відповідальність, як і для чоловіків. Тобто розмір штрафів коливається від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Окрім цього, жінки-медики зобов’язані проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) та своєчасно інформувати ТЦК про зміну особистих даних.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи відбувається мобілізація жінок в Україні, і найголовніше — які саме категорії громадянок мають ставати на військовий облік.

Також ми інформували, що ТЦК мають лише певний час, щоб притягнути особу до адміністративної відповідальності.

Україна штраф жінки військовий облік мобілізація ТЦК та СП
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
