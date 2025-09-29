ТЦК могут оштрафовать женщин, которые нарушают воинский учет

Сотрудники ТЦК. Фото: УНИАН

В Украине мобилизации женщин отбывает добровольно, но некоторые украинки обязаны становиться на воинский учет. В случае нарушения правил этого учета ТЦК могут оштрафовать женщин так же, как и мужчин.

Предусмотрен ли штраф ТЦК для украинок

Как пишет издание, нарушение правил воинского учета для женщин предусматривает такую же ответственность, как и для мужчин. То есть размер штрафов колеблется от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Кроме этого, женщины-медики обязаны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) и своевременно информировать ТЦК об изменении личных данных.

