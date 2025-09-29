Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Могут ли ТЦК штрафовать женщин — что известно

Могут ли ТЦК штрафовать женщин — что известно

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 07:30
ТЦК могут оштрафовать женщин, которые нарушают воинский учет
Сотрудники ТЦК. Фото: УНИАН

В Украине мобилизации женщин отбывает добровольно, но некоторые украинки обязаны становиться на воинский учет. В случае нарушения правил этого учета ТЦК могут оштрафовать женщин так же, как и мужчин.

Об этом сообщает "СТОПКОР". 

Реклама
Читайте также:

Предусмотрен ли штраф ТЦК для украинок

Как пишет издание, нарушение правил воинского учета для женщин предусматривает такую же ответственность, как и для мужчин. То есть размер штрафов колеблется от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Кроме этого, женщины-медики обязаны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) и своевременно информировать ТЦК об изменении личных данных.

Напомним, недавно мы писали, происходит ли мобилизация женщин в Украине, и самое главное — какие именно категории гражданок должны становиться на воинский учет.

Также мы информировали, что ТЦК имеют только определенное время, чтобы привлечь лицо к административной ответственности.

Украина штраф женщины военный учет мобилизация ТЦК и СП
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации