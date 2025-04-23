Коли у військовозобов'язаних анулюють бронювання — пояснення від адвоката

Військовий квиток. Фото ілюстративне: ukraina.info

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану деякі громадяни не підлягають військовому призову, оскільки мають бронювання. Щоправда, така привілея не є постійною. За певних умов бронювання можуть скасувати.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив юрист практики військового права компанії "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

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Коли скасовують бронювання

Правознавець зазначив, що бронь скасовують, коли закінчується строк її дії. Також, згідно з пунктом №12 постанови №76 Кабінету міністрів України, бронювання можуть анулювати, якщо підприємство, працівником якого є військовозобов'язаний, припинило надавати послуги для забезпечення Сил оборони або виконувати мобілізаційне завдання. Якщо підприємство позбавили статусу критично важливого або ліквідували, бронювання за працівниками теж не збережеться.

Раніше адвокат Юрій Айвазян пояснив, чи можуть забронювати працівника критичного виробництва, якщо той не має паперового військового квитка. Головне, щоб громадянин, який хоче отримати бронювання, мав застосунок "Резерв+" і не перебував у розшуку.

Також ми повідомляли, що в "Резерв+" з'явилося оновлення. Відтепер у застосунку є push-сповіщення про розшук.