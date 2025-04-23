Когда у военнообязанных аннулируют бронирование — объяснение от адвоката

Военный билет. Фото иллюстративное: ukraina.info

В условиях всеобщей мобилизации и военного положения некоторые граждане не подлежат военному призыву, поскольку имеют бронирование. Правда, такая привилегия не является постоянной. При определенных условиях бронирование могут отменить.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил юрист практики военного права компании "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

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Когда отменяют бронирование

Правовед отметил, что бронь отменяют, когда истекает срок ее действия. Также, согласно пункту №12 постановления №76 Кабинета министров Украины, бронирование могут аннулировать, если предприятие, работником которого является военнообязанный, прекратило предоставлять услуги для обеспечения Сил обороны или выполнять мобилизационное задание. Если предприятие лишили статуса критически важного или ликвидировали, бронирование за работниками тоже не сохранится.

Ранее адвокат Юрий Айвазян объяснил, могут ли забронировать работника критического производства, если тот не имеет бумажного военного билета. Главное, чтобы гражданин, который хочет получить бронирование, имел приложение "Резерв+" и не находился в розыске.

Также мы сообщали, что в "Резерв+" появилось обновление. Теперь в приложении есть push-уведомления о розыске.