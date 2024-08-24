Бронювання військовозобов'язаних — чи обов'язково мати військово-обліковий документ

Працівники ТЦК та військовозобов'язаний підписують документи. Ілюстративне фото: АрміяInform

Критично важливі підприємства можуть забронювати своїх працівників від мобілізації через застосунок "Дія". Проте, якщо дані про військовозобов’язаного відсутні в реєстрі, він повинен особисто звернутися до ТЦК та СП для оновлення інформації.

Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

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Критично важливі підприємства мають право бронювати своїх працівників від мобілізації. Зокрема, роботодавець може надати відстрочку військовозобов'язаним завдяки застосунку "Дія".

Важливо, якщо дані про військовозобов’язаного відсутні в реєстрі, він не може оформити бронювання онлайн. У такому випадку необхідно особисто з'явитися до ТЦК та СП, щоб оновити військово-облікові дані.

"Бронювання через "Дію" вважається законним. Головне, аби ваші дані були в наявності у реєстрі. Щодо оформлення ВОД, то ви повинні звертатись до ТЦК, у якому перебуваєте на обліку", — зазначив адвокат.

Як роботодавцю оформити бронювання для працівників

Для того, аби оформити бронювання працівників підприємству, організації або компанії необхідно скласти списки військовозобов’язаних, яких вони планують забронювати, та підготувати необхідний пакет документів:

військово-обліковий документ;

паспорт громадянина України;

заява працівника на бронювання, в якій він обґрунтовує своє бажання залишитися на роботі під час мобілізації;

пояснювальна записка від роботодавця, що підтверджує критичне значення роботи працівника для підприємства.

Після цього документи подають до уповноваженого органу. Далі потрібно чекати на рішення, це зазвичай займає близько місяця.