Бронирование военнообязанных — обязательно ли иметь военно-учетный документ

Можно ли получить бронирование без военно-учетного документа — объяснение юристов
Критически важные предприятия могут забронировать своих работников от мобилизации через приложение "Дія". Однако если данные о военнообязанном отсутствуют в реестре, он должен лично обратиться в ТЦК и СП для обновления информации.
Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".
Можно ли забронировать работника без ВОД
Критически важные предприятия вправе бронировать своих работников от мобилизации. В частности, работодатель может предоставить отсрочку военнообязанным благодаря приложению "Дія".
Важно, если данные о военнообязанном отсутствуют в реестре, он не может оформить онлайн бронирование. В таком случае необходимо лично явиться в ТЦК и СП, чтобы обновить военно-учетные данные.
" Бронирование через "Дію" считается законным. Главное, чтобы ваши данные были в наличии в реестре. Что касается оформления ВОД, то вы должны обращаться в ТЦК, в котором состоите на учете", — отметил адвокат.
Как работодателю оформить бронирование для работников
Для того чтобы оформить бронирование работников предприятию, организации или компании, необходимо составить списки военнообязанных, которых они планируют забронировать, и подготовить необходимый пакет документов:
- военно-учетный документ;
- паспорт гражданина Украины;
- заявление работника на бронирование, где он обосновывает свое желание остаться на работе во время мобилизации;
- объяснительная записка от работодателя, подтверждающая критическое значение работы работника на предприятии.
После этого документы представляют в уполномоченный орган. Далее нужно ждать решения, это обычно занимает около месяца.
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