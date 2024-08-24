Бронирование военнообязанных — обязательно ли иметь военно-учетный документ

Работники ТЦК и подписывают документы. Иллюстративное фото: АрмияInform

Критически важные предприятия могут забронировать своих работников от мобилизации через приложение "Дія". Однако если данные о военнообязанном отсутствуют в реестре, он должен лично обратиться в ТЦК и СП для обновления информации.

Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Можно ли забронировать работника без ВОД

Критически важные предприятия вправе бронировать своих работников от мобилизации. В частности, работодатель может предоставить отсрочку военнообязанным благодаря приложению "Дія".

Важно, если данные о военнообязанном отсутствуют в реестре, он не может оформить онлайн бронирование. В таком случае необходимо лично явиться в ТЦК и СП, чтобы обновить военно-учетные данные.

" Бронирование через "Дію" считается законным. Главное, чтобы ваши данные были в наличии в реестре. Что касается оформления ВОД, то вы должны обращаться в ТЦК, в котором состоите на учете", — отметил адвокат.

Как работодателю оформить бронирование для работников

Для того чтобы оформить бронирование работников предприятию, организации или компании, необходимо составить списки военнообязанных, которых они планируют забронировать, и подготовить необходимый пакет документов:

военно-учетный документ;

паспорт гражданина Украины;

заявление работника на бронирование, где он обосновывает свое желание остаться на работе во время мобилизации;

объяснительная записка от работодателя, подтверждающая критическое значение работы работника на предприятии.

После этого документы представляют в уполномоченный орган. Далее нужно ждать решения, это обычно занимает около месяца.