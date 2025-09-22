В Резерв+ червона стрічка - коли можна не платити штраф від ТЦК

Застосунок "Резерв+" із червоною стрічкою. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Червона стрічка у застосунку "Резерв+" означає факт порушення військовозобов’язаним громадянином правил військового обліку. Якщо проігнорувати це повідомлення і не сплатити штраф, Нацполіція зможе затримати таку особу і доставити в ТЦК для складання протоколу.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Ігнорування червоної стрічки в "Резерв+"

Якщо військовозобов’язаний громадянин порушив правила військового обліку, то у його "Резерв+" з’явиться червона стрічка як повідомлення про порушення.

Після цього громадянин має подати заяву на сплату штрафу, накладеного ТЦК.

Якщо ж громадянин такого не зробив, його справа не дійде відразу до виконавчої служби, зазначили у Міністерстві оборони.

Виконавча служба чи Національна поліція

Але, додали у військовому відомстві, проти такої особи можуть бути застосовані інші санкції.

"В такому разі Нацполіція під час перевірки документів виявить порушення та може примусово доставити вас до ТЦК та СП для складання протоколу", — пояснили у Міноборони.

