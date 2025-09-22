В Резерв+ красная лента - когда можно не платить штраф от ТЦК

Красная лента в "Резерв+" — можно ли не платить штраф
Красная лента в приложении "Резерв+" означает факт нарушения военнообязанным гражданином правил воинского учета. Если проигнорировать это сообщение и не оплатить штраф, Нацполиция сможет задержать такое лицо и доставить в ТЦК для составления протокола.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Игнорирование красной ленты в "Резерв+"
Если военнообязанный гражданин нарушил правила воинского учета, то в его "Резерв+" появится красная лента как уведомление о нарушении.
После этого гражданин должен подать заявление на уплату штрафа, наложенного ТЦК.
Если же гражданин такого не сделал, его дело не дойдет сразу до исполнительной службы, отметили в Министерстве обороны.
Исполнительная служба или Национальная полиция
Но, добавили в военном ведомстве, против такого лица могут быть применены другие санкции.
"В таком случае Нацполиция во время проверки документов обнаружит нарушения и может принудительно доставить вас в ТЦК и СП для составления протокола", — пояснили в Минобороны.
Напомним, мы ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.
Добавим, мы сообщали о том, кому грозят повторные штрафы от ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!