Главная Военная экономика Красная лента в "Резерв+" — можно ли не платить штраф

Красная лента в "Резерв+" — можно ли не платить штраф

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 05:48
В Резерв+ красная лента - когда можно не платить штраф от ТЦК
Приложение "Резерв+" с красной лентой. Фото: Новиини.LIVE/Игорь Кузнецов

Красная лента в приложении "Резерв+" означает факт нарушения военнообязанным гражданином правил воинского учета. Если проигнорировать это сообщение и не оплатить штраф, Нацполиция сможет задержать такое лицо и доставить в ТЦК для составления протокола.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Игнорирование красной ленты в "Резерв+"

Если военнообязанный гражданин нарушил правила воинского учета, то в его "Резерв+" появится красная лента как уведомление о нарушении.

После этого гражданин должен подать заявление на уплату штрафа, наложенного ТЦК.

Если же гражданин такого не сделал, его дело не дойдет сразу до исполнительной службы, отметили в Министерстве обороны.

Исполнительная служба или Национальная полиция

Но, добавили в военном ведомстве, против такого лица могут быть применены другие санкции.

"В таком случае Нацполиция во время проверки документов обнаружит нарушения и может принудительно доставить вас в ТЦК и СП для составления протокола", — пояснили в Минобороны.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

Добавим, мы сообщали о том, кому грозят повторные штрафы от ТЦК.

полиция штраф военный учет военнообязанные резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
