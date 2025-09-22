В Резерв+ красная лента - когда можно не платить штраф от ТЦК

Приложение "Резерв+" с красной лентой. Фото: Новиини.LIVE/Игорь Кузнецов

Красная лента в приложении "Резерв+" означает факт нарушения военнообязанным гражданином правил воинского учета. Если проигнорировать это сообщение и не оплатить штраф, Нацполиция сможет задержать такое лицо и доставить в ТЦК для составления протокола.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Игнорирование красной ленты в "Резерв+"

Если военнообязанный гражданин нарушил правила воинского учета, то в его "Резерв+" появится красная лента как уведомление о нарушении.

После этого гражданин должен подать заявление на уплату штрафа, наложенного ТЦК.

Если же гражданин такого не сделал, его дело не дойдет сразу до исполнительной службы, отметили в Министерстве обороны.

Исполнительная служба или Национальная полиция

Но, добавили в военном ведомстве, против такого лица могут быть применены другие санкции.

"В таком случае Нацполиция во время проверки документов обнаружит нарушения и может принудительно доставить вас в ТЦК и СП для составления протокола", — пояснили в Минобороны.

