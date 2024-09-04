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Бронювання від мобілізації співробітників — що змінилось у вересні

4 вересня 2024 22:24
Артем Кругленко - Редактор
Бронювання працівників від мобілізації у вересні — які підприємства мають право
Працівники ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК та СП
Артем Кругленко - Редактор

У вересні підприємства, установи та організації, що мають статус критично важливих для економіки, можуть бронювати своїх працівників від мобілізації. Військовозобов'язані співробітники цих компаній мають можливість отримати відстрочку від призову.

Про це йдеться в наказі Міністерства економіки України від 17.02.2023 року № 952.

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Бронювання від мобілізації працівників

Відстрочку можуть отримати:

  • люди з інвалідністю;
  • особи, яким потрібна відстрочка за сімейними обставинами, передбаченими у законі щодо мобілізації;
  • громадяни, що заброньовані державними органами, підприємствами, установами тощо;
  • люди, які тимчасово непридатні до служби в армії за станом здоров’я та мають відповідний висновок ВЛК;
  • люди, яким потрібна відстрочка за професією або для навчання.

До категорій громадян, які мають право на бронювання у вересні, належать особи, що навчаються або працюють:

  • у державних органах, у структурах державної влади та місцевого самоврядування;
  • на підприємствах, в організаціях та установах, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
  • у спеціалізованих установах ООН, міжнародних та неурядових організаціях та установах, міжнародних судових органах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, згідно з укладеними міжнародних договорів;
  • на підприємствах, в організаціях та установах, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань в особливий період;
  • на підприємствах, в організаціях та установах незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та здійснюють розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства.

Які резервісти не можуть бути мобілізовані

Законодавство визначає категорії громадян, які не підлягають призову під час мобілізації. Серед резервістів в особливий період не підлягають особи, які:

  • досягли граничного віку перебування в резерві;
  • визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я;
  • отримали загальний термін військової служби, і з дня їх звільнення пройшло менше одного року;
  • пройшли встановлені строки військової служби, і з дня їх звільнення пройшло менше одного року;
  • мають загальний строк військової служби не менше одного року. Ці особи можуть бути призвані лише за їхньою згодою.

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