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Бронирование от мобилизации сотрудников — что изменилось в сентябре

4 сентября 2024 22:24
Артем Кругленко - Редактор
Бронирование работников от мобилизации в сентябре — какие предприятия имеют право
Работники ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК и СП
Артем Кругленко - Редактор

В сентябре предприятия, учреждения и организации, имеющие статус критически важных для экономики могут бронировать своих работников от мобилизации. Военнообязанные сотрудники этих компаний могут получить отсрочку от призыва.

Об этом говорится в приказе Министерства экономики Украины от 17.02.2023 года №952.

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Отсрочку могут получить:

  • люди с инвалидностью;
  • лица, которым нужна отсрочка по семейным обстоятельствам, предусмотренным в законе о мобилизации;
  • граждане, забронированные государственными органами, предприятиями, учреждениями и т.д;
  • люди, которые временно непригодны к службе в армии по состоянию здоровья и имеют соответствующее заключение ВВК;
  • люди, которым нужна отсрочка по профессии или для обучения.

К категориям граждан, которые имеют право на бронирование в сентябре, относятся лица, обучающиеся или работающие:

  • в государственных органах, структурах государственной власти и местного самоуправления;
  • на предприятиях, в организациях и учреждениях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
  • в специализированных учреждениях ООН, международных и неправительственных организациях и учреждениях, международных судебных органах, членом, участником или наблюдателем в которых Украина, согласно заключенным международных договоров;
  • на предприятиях, в организациях и учреждениях, критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований в особый период;
  • на предприятиях, в организациях и учреждениях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и осуществляют разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.

Какие резервисты не могут быть мобилизованы

Законодательство определяет категории граждан, не подлежащих призыву во время мобилизации. Среди резервистов в особый период не подлежат лица, которые:

  • достигли предельного возраста нахождения в резерве;
  • признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • получили общий срок военной службы, и со дня их увольнения прошло менее одного года;
  • прошли установленные сроки военной службы, и со дня их увольнения прошло менее одного года;
  • имеют общий срок военной службы не менее одного года. Эти лица могут быть призваны только с их согласия.

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