Бронирование работников от мобилизации в сентябре — какие предприятия имеют право

Работники ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК и СП

В сентябре предприятия, учреждения и организации, имеющие статус критически важных для экономики могут бронировать своих работников от мобилизации. Военнообязанные сотрудники этих компаний могут получить отсрочку от призыва.

Об этом говорится в приказе Министерства экономики Украины от 17.02.2023 года №952.

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Бронирование от мобилизации работников

Отсрочку могут получить:

люди с инвалидностью;

лица, которым нужна отсрочка по семейным обстоятельствам, предусмотренным в законе о мобилизации;

граждане, забронированные государственными органами, предприятиями, учреждениями и т.д;

люди, которые временно непригодны к службе в армии по состоянию здоровья и имеют соответствующее заключение ВВК;

люди, которым нужна отсрочка по профессии или для обучения.

К категориям граждан, которые имеют право на бронирование в сентябре, относятся лица, обучающиеся или работающие:

в государственных органах, структурах государственной власти и местного самоуправления;

на предприятиях, в организациях и учреждениях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

в специализированных учреждениях ООН, международных и неправительственных организациях и учреждениях, международных судебных органах, членом, участником или наблюдателем в которых Украина, согласно заключенным международных договоров;

на предприятиях, в организациях и учреждениях, критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований в особый период;

на предприятиях, в организациях и учреждениях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и осуществляют разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.

Какие резервисты не могут быть мобилизованы

Законодательство определяет категории граждан, не подлежащих призыву во время мобилизации. Среди резервистов в особый период не подлежат лица, которые: