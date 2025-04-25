Щоб мати бронювання чоловік повинен працювати на підприємстві, яке має статус критично-важливого

Оформлення документів роботодавцем. Ілюстративне фото: pexels.com

Відповідно до чинного законодавства України, певні категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації чи бронювання. Зокрема, працівники підприємств, які визнаються критично важливими для держави, можуть отримати бронювання.

Про нюанси бронювання у травні цього року повідомляють Vikna.tv.

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Працівники яких підприємств можуть мати бронювання у травні

Статус критично-важливого підприємства надається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №36. Ця постанова визначає перелік підприємств, які можуть забронювати 100% працівників:

медичні установи;

антикорупційна прокуратура;

підприємства з виробництва озброєння, безпілотних апаратів та військових товарів;

підприємства енергетичного, ядерного, вугільного та нафтогазового комплексів;

підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) з діючими контрактами із Збройними Силами України;

будівельні компанії, що займаються спорудженням фортифікаційних споруд;

державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Інші підприємства можуть забронювати 50% своїх співробітників. Бронь надається на термін не більше шести місяців і підлягає поновленню.

Як оформити бронювання у травні

Оформлення бронювання здійснює керівник підприємства, а не сам працівник.

Порядок оформлення бронювання:

статус критичної інфраструктури: Керівник підприємства, яке отримало статус об'єкта критичної інфраструктури, зобов'язаний надати до Генерального штабу Збройних Сил України перелік працівників, які підлягають військовому обліку, для подальшого оформлення бронювання;

розгляд Генеральним штабом: Генеральний штаб має три робочі дні для розгляду цього списку та передання рішення до територіального центру комплектування (ТЦК);

підтвердження відстрочки: Після цього кожен працівник отримує документ, який підтверджує надання йому відстрочки.

Крім того, можна оформити бронювання через державний портал електронних послуг "Дія". Керівник підприємства надає перелік працівників, а необхідна інформація про них автоматично отримується системою через сервіс "Оберіг".

Нагадаємо, ми повідомляли, як українцям перевірити, чи є бронь від мобілізації.

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