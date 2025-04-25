Чтобы иметь бронирование человек должен работать на предприятии, которое имеет статус критически-важного

Оформление документов работодателем. Иллюстративное фото: pexels.com

Согласно действующему законодательству Украины, определенные категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации или бронирования. В частности, работники предприятий, которые признаются критически важными для государства, могут получить бронирование.

О нюансах бронирования в мае этого года сообщают Vikna.tv.

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Работники каких предприятий могут иметь бронирование в мае

Статус критически-важного предприятия предоставляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №36. Это постановление определяет перечень предприятий, которые могут забронировать 100% работников:

медицинские учреждения;

антикоррупционная прокуратура;

предприятия по производству вооружения, беспилотных аппаратов и военных товаров;

предприятия энергетического, ядерного, угольного и нефтегазового комплексов;

предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с действующими контрактами с Вооруженными Силами Украины;

строительные компании, занимающиеся сооружением фортификационных сооружений;

государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Другие предприятия могут забронировать 50% своих сотрудников. Бронь предоставляется на срок не более шести месяцев и подлежит возобновлению.

Как оформить бронирование в мае

Оформление бронирования осуществляет руководитель предприятия, а не сам работник.

Порядок оформления бронирования:

статус критической инфраструктуры: Руководитель предприятия, которое получило статус объекта критической инфраструктуры, обязан предоставить в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины перечень работников, подлежащих воинскому учету, для дальнейшего оформления бронирования;

рассмотрение Генеральным штабом: Генеральный штаб имеет три рабочих дня для рассмотрения этого списка и передачи решения в территориальный центр комплектования (ТЦК);

подтверждение отсрочки: После этого каждый работник получает документ, подтверждающий предоставление ему отсрочки.

Кроме того, можно оформить бронирование через государственный портал электронных услуг "Дія". Руководитель предприятия предоставляет перечень работников, а необходимая информация о них автоматически получается системой через сервис "Оберіг".

Напомним, мы сообщали, как украинцам проверить, есть ли бронь от мобилизации.

Также мы информировали, может ли человек получить бронь, если его военно-учетные данные не обновлены.