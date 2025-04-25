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Бронирование в мае — кто из работников имеет право на отсрочку

25 апреля 2025 06:27
Артем Кругленко - Редактор
Чтобы иметь бронирование человек должен работать на предприятии, которое имеет статус критически-важного
Оформление документов работодателем. Иллюстративное фото: pexels.com
Артем Кругленко - Редактор

Согласно действующему законодательству Украины, определенные категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации или бронирования. В частности, работники предприятий, которые признаются критически важными для государства, могут получить бронирование.

О нюансах бронирования в мае этого года сообщают Vikna.tv.

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Работники каких предприятий могут иметь бронирование в мае

Статус критически-важного предприятия предоставляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №36. Это постановление определяет перечень предприятий, которые могут забронировать 100% работников:

  • медицинские учреждения;
  • антикоррупционная прокуратура;
  • предприятия по производству вооружения, беспилотных аппаратов и военных товаров;
  • предприятия энергетического, ядерного, угольного и нефтегазового комплексов;
  • предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с действующими контрактами с Вооруженными Силами Украины;
  • строительные компании, занимающиеся сооружением фортификационных сооружений;
  • государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Другие предприятия могут забронировать 50% своих сотрудников. Бронь предоставляется на срок не более шести месяцев и подлежит возобновлению.

Как оформить бронирование в мае

Оформление бронирования осуществляет руководитель предприятия, а не сам работник.

Порядок оформления бронирования:

  • статус критической инфраструктуры: Руководитель предприятия, которое получило статус объекта критической инфраструктуры, обязан предоставить в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины перечень работников, подлежащих воинскому учету, для дальнейшего оформления бронирования;
  • рассмотрение Генеральным штабом: Генеральный штаб имеет три рабочих дня для рассмотрения этого списка и передачи решения в территориальный центр комплектования (ТЦК);
  • подтверждение отсрочки: После этого каждый работник получает документ, подтверждающий предоставление ему отсрочки.

Кроме того, можно оформить бронирование через государственный портал электронных услуг "Дія". Руководитель предприятия предоставляет перечень работников, а необходимая информация о них автоматически получается системой через сервис "Оберіг".

Напомним, мы сообщали, как украинцам проверить, есть ли бронь от мобилизации.

Также мы информировали, может ли человек получить бронь, если его военно-учетные данные не обновлены.

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