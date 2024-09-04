Кабмін видав постанову за якою бронювання від мобілізації можуть скасовувати

Чоловіки в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні триває мобілізація, але діє і норма закону щодо бронювання чоловіків мобілізаційного віку за компаніями та підприємствами. Проте є підстави, коли бронювання від мобілізації можуть анулювати.

Подробиці щодо анулювання містяться у постанові Кабінету міністрів України №76.

Читайте також:

За яких умов можуть скасувати бронювання

Скасувати бронювання громадян можуть рішенням Мінекономіки. В основі рішення будуть лежати документи, які подають органи влади чи підприємства. Якщо так станеться, то у військовозобов'язаного протягом п'яти днів вилучать право на броню та повідомлять про це ТЦК та СП.

Бронювання можуть скасувати якщо:

минув термін дії бронювання;

мобілізаційне завдання було виконано;

виробництво товарів чи послуг для ЗСУ завершилось;

підприємство втратило статус критично важливого;

підприємство, компанія чи держпідприємство було ліквідовано, а його робітники звільнені;

військовозобов'язаний сам звільнився з роботи.

Згідно з постановою процедура отримання держорганами списків на бронювання має здійснюватися максимум за 25 робочих днів. А забронювати можна 50% військовозобов'язаних працівників.

Щоб перевірити наявність та статус бронювання не треба йти в ТЦК. Це можна зробити через застосунок "Резерв+", або дізнатись у свого керівника.