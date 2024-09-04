Кабмин издал постановление, по которому бронирование от мобилизации могут отменять

Мужчины в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине продолжается мобилизация, но действует и норма закона о бронировании мужчин мобилизационного возраста за компаниями и предприятиями. Однако есть основания, когда бронирование от мобилизации может быть аннулировано.

Подробности об аннулировании содержатся в постановлении Кабинета министров Украины №76.

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При каких условиях может быть отменено бронирование

Отменить бронирование граждан может решением Минэкономики. В основе решения будут лежать документы, представляемые органами власти или предприятия. Если так произойдет, то у военнообязанного в течение пяти дней изымут право на броню и сообщат об этом ТЦК и СП.

Бронирование может быть отменено, если:

истек срок действия бронирования;

мобилизационная задача была выполнена;

производство товаров или услуг для ВСУ завершилось;

предприятие утратило статус критически важного;

предприятие, компания или госпредприятие были ликвидированы, а его рабочие уволены;

военнообязанный сам уволился с работы.

Согласно постановлению, процедура получения госорганами списков на бронирование должна осуществляться максимум за 25 рабочих дней. А забронировать можно 50% военнообязанных работников.

Чтобы проверить наличие и статус бронирования, не нужно идти в ТЦК. Это можно сделать через приложение "Резерв+" или узнать у своего руководителя.