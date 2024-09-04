Кабмин издал постановление, по которому бронирование от мобилизации могут отменять

Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование
В Украине продолжается мобилизация, но действует и норма закона о бронировании мужчин мобилизационного возраста за компаниями и предприятиями. Однако есть основания, когда бронирование от мобилизации может быть аннулировано.
Подробности об аннулировании содержатся в постановлении Кабинета министров Украины №76.
При каких условиях может быть отменено бронирование
Отменить бронирование граждан может решением Минэкономики. В основе решения будут лежать документы, представляемые органами власти или предприятия. Если так произойдет, то у военнообязанного в течение пяти дней изымут право на броню и сообщат об этом ТЦК и СП.
Бронирование может быть отменено, если:
- истек срок действия бронирования;
- мобилизационная задача была выполнена;
- производство товаров или услуг для ВСУ завершилось;
- предприятие утратило статус критически важного;
- предприятие, компания или госпредприятие были ликвидированы, а его рабочие уволены;
- военнообязанный сам уволился с работы.
Согласно постановлению, процедура получения госорганами списков на бронирование должна осуществляться максимум за 25 рабочих дней. А забронировать можно 50% военнообязанных работников.
Чтобы проверить наличие и статус бронирования, не нужно идти в ТЦК. Это можно сделать через приложение "Резерв+" или узнать у своего руководителя.
Читайте Новини.LIVE!