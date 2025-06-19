Винахідникам у ЗСУ будуть доплачувати за інноваційні розробки

Боєць ЗСУ запускає дрон. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України розробляє проєкт постанови Кабміну, яка визначатиме порядок та розмір грошової винагороди бійцям за впровадження та використання ними інноваційних розробок в ЗСУ. Це допоможе справедливо оцінити досягнення фронтових винахідників.

Про це повідомляється на сайті Міноборони України.

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У Міноборони зазначають, що мова йде не тільки про юридичне оформлення прав, але й про формування культури поваги до інтелектуального продукту в оборонному секторі.

Для створення сучасної та ефективної системи управління правами інтелектуальної власності в структурі Міністерства оборони було створено спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності.

Міністерство оборони також ініціювало два законопроєкти, які вже підтримала Верховна Рада України у першому читанні. Ці документи передбачають зміни до Цивільного кодексу України щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені військовослужбовцями, та врегульовують правовідносини, пов'язані зі створенням і використанням об'єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони.

Очікується, що запропоновані зміни стануть основою для побудови цілісної системи управління інтелектуальною власністю в оборонному відомстві, в якій перспективні розробки, створені за кошти державного бюджету, належатимуть державі, а їхні автори отримуватимуть справедливу винагороду.

Раніше повідомлялось, що у липні 2025 року грошове забезпечення військовослужбовців зазнає змін. Окрім традиційних нарахувань у вигляді винагород та доплат, наступного місяця очікується індексація виплат.

Також ми інформували, хто має право на подвійне грошове забезпечення в ЗСУ у липні 2025 року.