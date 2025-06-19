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Бойцам будут доплачивать за инновации на фронте — о чем речь

19 июня 2025 06:27
Артем Кругленко - Редактор
Изобретателям в ВСУ будут доплачивать за инновационные разработки
Боец ВСУ запускает дрон. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Артем Кругленко - Редактор

Министерство обороны Украины разрабатывает проект постановления Кабмина, которое будет определять порядок и размер денежного вознаграждения бойцам за внедрение и использование ими инновационных разработок в ВСУ. Это поможет справедливо оценить достижения фронтовых изобретателей.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

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В Минобороны отмечают, что речь идет не только о юридическом оформлении прав, но и о формировании культуры уважения к интеллектуальному продукту в оборонном секторе.

Для создания современной и эффективной системы управления правами интеллектуальной собственности в структуре Министерства обороны было создано специализированное Управление по вопросам интеллектуальной собственности.

Министерство обороны также инициировало два законопроекта, которые уже поддержала Верховная Рада Украины в первом чтении. Эти документы предусматривают изменения в Гражданский кодекс Украины относительно распределения имущественных прав интеллектуальной собственности на объекты, созданные военнослужащими, и регулируют правоотношения, связанные с созданием и использованием объектов права интеллектуальной собственности в сфере обороны.

Ожидается, что предложенные изменения станут основой для построения целостной системы управления интеллектуальной собственностью в оборонном ведомстве, в которой перспективные разработки, созданные за средства государственного бюджета, будут принадлежать государству, а их авторы будут получать справедливое вознаграждение.

Ранее сообщалось, что в июле 2025 года денежное обеспечение военнослужащих претерпит изменения. Кроме традиционных начислений в виде вознаграждений и доплат, в следующем месяце ожидается индексация выплат.

Также мы информировали, кто имеет право на двойное денежное обеспечение в ВСУ в июле 2025 года.

Минобороны выплаты ВСУ изобретение Инновации война в Украине фронт
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