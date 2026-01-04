Відео
Головна Військова економіка Безпека для України — у ВРУ назвали найбільшу гарантію

Безпека для України — у ВРУ назвали найбільшу гарантію

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 07:30
Яка гарантія безпеки є найважливішою для України — відповідь Гетманцева
Данило Гетманцев. Фото: sluga-narodu.com

Без детінізації економіки Україна не зможе стати членом Європейського Союзу. Якщо ж не буде членства в ЄС, може втратити довгострокову безпеку та незалежність.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

Читайте також:

Найбільша з гарантій безпеки

"Єдиною гарантією подальшого ненападу Росії є членство в Євросоюзі... Членство в ЄС дає нам те, що, якщо Росія нападає знову на Україну, вона нападає вже не тільки на Україну, вона нападає на Європейський Союз", — зазначив представник парламенту.

Будь-які інші безпекові домовленості, на його думку, можна переграти залежно від політичної ситуації. Зокрема, йдеться про гарантії від США і навіть п'яту статтю НАТО.

Також Гетманцев додав, що за десять років Україна стане однією з топ-30 країн світу за рівнем добробуту. 

"Це реальна ціль, бо ми бачимо, як це зробила Польща. Це країна-член ЄС, це країна, де діє верховенство права, це та держава, де людина може почуватися впевнено та безпечно, і та держава, яка точно в мирі з усіма сусідами. Можливо, відносини з певними нашими сусідами будуть далекими від ідеалу, але точно вони не мають доходити до кровопролиття", — підсумував голова фінансового комітету ВРУ.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що після припинення вогню має одразу запрацювати моніторингова місія. Це потрібно, аби уникнути зриву перемир'я та провокацій зі сторони Росії.

Також ми повідомляли про підсумки зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Вдалося домовитися про гарантії безпеки та пакет підтримки для України.

