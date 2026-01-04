Какая гарантия безопасности является важнейшей для Украины — ответ Гетманцева

Даниил Гетманцев. Фото: sluga-narodu.com

Без детенизации экономики Украина не сможет стать членом Европейского Союза. Если же не будет членства в ЕС, может потерять долгосрочную безопасность и независимость.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Самая большая из гарантий безопасности

"Единственной гарантией дальнейшего ненападения России является членство в Евросоюзе... Членство в ЕС дает нам то, что, если Россия нападает снова на Украину, она нападает уже не только на Украину, она нападает на Европейский Союз", — отметил представитель парламента.

Любые другие договоренности по безопасности, по его мнению, можно переиграть в зависимости от политической ситуации. В частности, речь идет о гарантиях от США и даже пятой статье НАТО.

Также Гетманцев добавил, что через десять лет Украина станет одной из топ-30 стран мира по уровню благосостояния.

"Это реальная цель, потому что мы видим, как это сделала Польша. Это страна-член ЕС, это страна, где действует верховенство права, это то государство, где человек может чувствовать себя уверенно и безопасно, и то государство, которое точно в мире со всеми соседями. Возможно, отношения с определенными нашими соседями будут далеки от идеала, но точно они не должны доходить до кровопролития", — подытожил глава финансового комитета ВРУ.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что после прекращения огня должна сразу заработать мониторинговая миссия. Это нужно, чтобы избежать срыва перемирия и провокаций со стороны России.

Также мы сообщали об итогах встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Удалось договориться о гарантиях безопасности и пакете поддержки для Украины.