Багатодітні батьки можуть автоматично втратити відстрочку, якщо не сплатять аліменти

В Україні статус багатодітного батька вважався одним із найбільш надійних "імунітетів" від мобілізації. Однак вже у 2026 році ситуація змінилась, а причиною тому стала автоматизація процесів.

Що змінилося і як аліменти можуть вплинути на мобілізацію

Видання зазначає, що повна цифровізація та об'єднання державних реєстрів фактично усунули людський чинник у питаннях надання відстрочки. Алгоритми тепер самі визначають, чи має чоловік законні підстави для захисту від мобілізації, а будь-яка фінансова заборгованість або юридична неточність може за лічені секунди змінити його статус із "непридатного" на "придатного до призову".

Зокрема, у 2026 році право на відстрочку для багатодітних чоловіків стало напряму залежити від виконання ними фінансових зобов’язань. Після синхронізації реєстру "Оберіг" з Єдиним реєстром боржників система щоночі в автоматичному режимі перевіряє платіжну дисципліну.

Наразі існують наступні показники, за яких відстрочка анулюється:

розмір боргу : заборгованість за аліментами понад 10 400 гривень;

: заборгованість за аліментами понад 10 400 гривень; тривалість прострочення : відсутність платежів більше ніж 90 днів.

: відсутність платежів більше ніж 90 днів. штрафні санкції: якщо борг тягнеться понад рік, автоматично нараховується штраф у 20%, що суттєво наближає боржника до критичного порогу.

Як пише видання, зміна статусу відбувається без будь-яких попереджень. Військовозобов’язаному не телефонують і не надсилають паперових повідомлень — у базі ТЦК він просто фіксується як такий, що втратив право на відстрочку.

З'явились нові юридичні пастки — діти від різних шлюбів і пасинки

Автоматизовані перевірки виявили тисячі ситуацій, які раніше губилися в паперових архівах. Наразі в зоні підвищеного ризику опинилися дві групи чоловіків:

батьки дітей від різних шлюбів . Тобто, навіть за сумлінного утримання двох дітей у нинішній родині, наявність технічного боргу з аліментів на дитину від попереднього шлюбу миттєво робить чоловіка придатним до військової служби. Для системи "багатодітність" означає не лише кількість дітей, а й відсутність будь-яких претензій з боку виконавчої служби щодо кожного з них.

. Тобто, навіть за сумлінного утримання двох дітей у нинішній родині, наявність технічного боргу з аліментів на дитину від попереднього шлюбу миттєво робить чоловіка придатним до військової служби. Для системи "багатодітність" означає не лише кількість дітей, а й відсутність будь-яких претензій з боку виконавчої служби щодо кожного з них. вітчими, які виховують пасинків (постанова №519). Відтепер самого факту спільного проживання та утримання дитини дружини недостатньо. Відстрочка зберігається лише у випадках, коли біологічний батько помер, позбавлений батьківських прав або офіційно визнаний зниклим безвісти.

Що рекомендують юристи

За попередніми підрахунками експертів, через оновлені правила під мобілізацію можуть потрапити до 20 000 багатодітних чоловіків. Щоб уникнути цього, фахівці видали наступну пораду:

"У 2026 році ваш головний доказ — це цифровий слід. Регулярно перевіряйте стан заборгованостей у застосунку "Дія" або в Реєстрі боржників. Зберігайте всі квитанції про оплату аліментів, навіть якщо ви в гарних стосунках з колишньою дружиною. У разі будь-якого технічного збою саме паперова квитанція допоможе відновити статус у ТЦК", — цитує видання експертів.

Крім того, необхідно стежити, щоб органи соцзахисту своєчасно оновлювали дані про посвідчення багатодітної сім’ї. Прострочений цифровий сертифікат цього документа залишається однією з найпоширеніших причин автоматичного скасування відстрочки.

