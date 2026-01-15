Многодетные родители могут автоматически потерять отсрочку, если не уплатят алименты

Семья с детьми на зимней прогулке. Фото: УНИАН

В Украине статус многодетного отца считался одним из самых надежных "иммунитетов" от мобилизации. Однако уже в 2026 году ситуация изменилась, а причиной тому стала автоматизация процессов.

Что изменилось и как алименты могут повлиять на мобилизацию

Издание отмечает, что полная цифровизация и объединение государственных реестров фактически устранили человеческий фактор в вопросах предоставления отсрочки. Алгоритмы теперь сами определяют, имеет ли человек законные основания для защиты от мобилизации, а любая финансовая задолженность или юридическая неточность может за считанные секунды изменить его статус с "непригодного" на "пригодного к призыву".

В частности, в 2026 году право на отсрочку для многодетных мужчин стало напрямую зависеть от выполнения ими финансовых обязательств. После синхронизации реестра "Оберег" с Единым реестром должников система каждую ночь в автоматическом режиме проверяет платежную дисциплину.

Сейчас существуют следующие показатели, при которых отсрочка аннулируется:

размер долга : задолженность по алиментам более 10 400 гривен;

: задолженность по алиментам более 10 400 гривен; продолжительность просрочки : отсутствие платежей более 90 дней.

: отсутствие платежей более 90 дней. штрафные санкции: если долг тянется более года, автоматически начисляется штраф в 20%, что существенно приближает должника к критическому порогу.

Как пишет издание, изменение статуса происходит без каких-либо предупреждений. Военнообязанному не звонят и не присылают бумажных сообщений — в базе ТЦК он просто фиксируется как утративший право на отсрочку.

Появились новые юридические уловки — дети от разных браков и пасынки

Автоматизированные проверки выявили тысячи ситуаций, которые раньше терялись в бумажных архивах. Сейчас в зоне повышенного риска оказались две группы мужчин:

отцы детей от разных браков . То есть, даже при добросовестном содержании двух детей в нынешней семье, наличие технического долга по алиментам на ребенка от предыдущего брака мгновенно делает мужчину годным к военной службе. Для системы "многодетность" означает не только количество детей, но и отсутствие каких-либо претензий со стороны исполнительной службы по каждому из них.

. То есть, даже при добросовестном содержании двух детей в нынешней семье, наличие технического долга по алиментам на ребенка от предыдущего брака мгновенно делает мужчину годным к военной службе. Для системы "многодетность" означает не только количество детей, но и отсутствие каких-либо претензий со стороны исполнительной службы по каждому из них. отчимы, воспитывающие пасынков (постановление №519). Отныне самого факта совместного проживания и содержания ребенка жены недостаточно. Отсрочка сохраняется только в случаях, когда биологический отец умер, лишен родительских прав или официально признан пропавшим без вести.

Что рекомендуют юристы

По предварительным подсчетам экспертов, из-за обновленных правил под мобилизацию могут попасть до 20 000 многодетных мужчин. Чтобы избежать этого, специалисты выдали следующий совет:

"В 2026 году ваше главное доказательство — это цифровой след. Регулярно проверяйте состояние задолженностей в приложении "Дія" или в Реестре должников. Сохраняйте все квитанции об оплате алиментов, даже если вы в хороших отношениях с бывшей женой. В случае какого-либо технического сбоя именно бумажная квитанция поможет восстановить статус в ТЦК", — цитирует издание экспертов.

Кроме того, необходимо следить, чтобы органы соцзащиты своевременно обновляли данные об удостоверении многодетной семьи. Просроченный цифровой сертификат этого документа остается одной из самых распространенных причин автоматической отмены отсрочки.

