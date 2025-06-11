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Багато церков України не зможуть бронювати священників — чому

11 червня 2025 06:27
Артем Кругленко - Редактор
Чому деякі церкви в Україні не зможуть бронювати священників
Священники. Фото ілюстративне: Reuters
Артем Кругленко - Редактор

В умовах мобілізації та воєнного стану священники в Україні можуть отримати бронювання. Щоправда, таке право мають представники не всіх релігійних організацій.

Про це повідомили в Сухопутних військах України.

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Бронювання для священників в Україні

В Україні наразі є 30 тисяч релігійних організацій, але лише сім тисяч 736 із них мають право на бронювання всіх священників.  Річ у тім, що, згідно з вимогами Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, бронювання можуть отримати лише ті священнослужителі, які мають офіційне працевлаштування й підтверджений статус представників релігійних установ, а також перебувають на військовому обліку.

Не можуть бронювати своїх священників церкви, які:

  • розташовані на ТОТ;
  • не відповідають статуту;
  • відсутні в реєстрі неприбуткових організацій;
  • не подали звіти.

Нагадаємо, юрист Владислав Дерій пояснив, що робити, якщо в реєстрі "Оберіг" немає даних про бронювання. Є випадки, коли для оформлення бронювання потрібно йти до ТЦК та СП.

Також ми повідомляли, що заброньовані чоловіки можуть виїжджати у відпустку за кордон. Щоправда, це дозволяється лише за певних умов і не всім, хто має бронювання.

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