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Многие церкви Украины не смогут бронировать священников — почему

11 июня 2025 06:27
Артем Кругленко - Редактор
Почему некоторые церкви в Украине не смогут бронировать священников
Священники. Фото иллюстративное: Reuters
Артем Кругленко - Редактор

В условиях мобилизации и военного положения священники в Украине могут получить бронирование. Правда, такое право имеют представители не всех религиозных организаций.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках Украины.

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Бронирование для священников в Украине

В Украине сейчас есть 30 тысяч религиозных организаций, но только семь тысяч 736 из них имеют право на бронирование всех священников. Дело в том, что, согласно требованиям Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, бронирование могут получить только те священнослужители, которые имеют официальное трудоустройство и подтвержденный статус представителей религиозных учреждений, а также находятся на воинском учете.

Не могут бронировать своих священников церкви, которые:

  • расположены на ВОТ;
  • не соответствуют уставу;
  • отсутствуют в реестре неприбыльных организаций;
  • не подали отчеты.

Напомним, юрист Владислав Дерий объяснил, что делать, если в реестре "Оберіг" нет данных о бронировании. Есть случаи, когда для оформления бронирования нужно идти в ТЦК и СП.

Также мы сообщали, что забронированные мужчины могут выезжать в отпуск за границу. Правда, это разрешается только при определенных условиях и не всем, кто имеет бронирование.

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