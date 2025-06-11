Почему некоторые церкви в Украине не смогут бронировать священников

Священники. Фото иллюстративное: Reuters

В условиях мобилизации и военного положения священники в Украине могут получить бронирование. Правда, такое право имеют представители не всех религиозных организаций.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках Украины.

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Бронирование для священников в Украине

В Украине сейчас есть 30 тысяч религиозных организаций, но только семь тысяч 736 из них имеют право на бронирование всех священников. Дело в том, что, согласно требованиям Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, бронирование могут получить только те священнослужители, которые имеют официальное трудоустройство и подтвержденный статус представителей религиозных учреждений, а также находятся на воинском учете.

Не могут бронировать своих священников церкви, которые:

расположены на ВОТ;

не соответствуют уставу;

отсутствуют в реестре неприбыльных организаций;

не подали отчеты.

Напомним, юрист Владислав Дерий объяснил, что делать, если в реестре "Оберіг" нет данных о бронировании. Есть случаи, когда для оформления бронирования нужно идти в ТЦК и СП.

Также мы сообщали, что забронированные мужчины могут выезжать в отпуск за границу. Правда, это разрешается только при определенных условиях и не всем, кто имеет бронирование.