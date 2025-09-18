Робота в Азов — які умови пропонують водіям з правами категорії С і СЕ

Військовий водій вантажного автомобіля. Фото: АрміяInform

Бригада "Азов" запрошує на роботу водіїв, які мають водійське посвідчення категорії С/СЕ. Кандидатам на посаду необхідно мати досвід водіння від 1 року, а також навички у сфері ремонту транспортних засобів. За виконання робіт платитимуть від 25 до 127 тисяч гривень.

Відповідна вакансія опублікована у вівторок, 16 вересня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

Реклама

Читайте також:

Вакансія водія у бригаді "Азов". Фото: скриншот з сайту пошуку роботи

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків водіїв буде входити:

ремонт автомобільної техніки (легкового транспорту, КамАЗ);

керування легковими транспортними засобами;

керування транспортними засобами типу КамАЗ.

Підійде кандидат на посаду, який має:

водійські права категорії С/СЕ та досвід водіння від 1-го року;

досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів;

вміння керувати БМП-1, БМП-2, БРМ буде перевагою;

досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах теж буде перевагою.

У свою чергу бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій

нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, "Азов" шукає людей, які вправно та впевнено керують технікою. Мова йде про водіїв медичного пункту.

Також бригаді потрібні неврологи. Кандидати повинні мати вищу медичну освіту.