Работа в Азове - какие условия предлагают водителям с правами категории С и СЕ

Военный водитель грузового автомобиля. Фото: АрмияInform

Бригада "Азов" приглашает на работу водителей, имеющих водительское удостоверение категории С/СЕ. Кандидатам на должность необходимо иметь опыт вождения от 1 года, а также навыки в сфере ремонта транспортных средств. За выполнение работ будут платить от 25 до 127 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 16 сентября, на сайте поиска работы Work.ua.

Вакансия водителя в бригаде "Азов". Фото: скриншот с сайта поиска работы

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей будет входить:

ремонт автомобильной техники (легкового транспорта, КамАЗ);

управление легковыми транспортными средствами;

управление транспортными средствами типа КамАЗ.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

водительские права категории С/СЕ и опыт вождения от 1-го года;

опыт работы в сфере ремонта транспортных средств;

умение управлять БМП-1, БМП-2, БРМ будет преимуществом;

опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях тоже будет преимуществом.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;

денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий

будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Напомним, что кроме этой вакансии, "Азов" ищет людей, которые умело и уверенно управляют техникой. Речь идет о водителях медицинского пункта.

Также бригаде нужны неврологи. Кандидаты должны иметь высшее медицинское образование.