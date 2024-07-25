Вилучення авто за неявку до ТЦК - у кого не можна забрати транспорт, що варто знати власникам

Перевірка документів у водіїв. Фото: з відкритих джерел

Наслідком порушення закону про мобілізацію є штраф, але вилучення авто також буде законним покаранням. Таку санкцію застосують, якщо військовозобов'язаний кілька разів проігнорував інші міри покарання.

Детальніше Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

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"Наслідком неоновлення даних може бути накладення штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 грн згідно ст. 210 КУпАП. Якщо особа протягом 15 днів з моменту винесення Постанови не сплатила штраф, справу передають Виконавчій службі. У порядку примусового виконання з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу. А також боржник повинен буде сплатити ще виконавчий збір у розмірі 10% від суми стягнення. У випадку, якщо коштів, наявних на рахунках боржника, недостатньо для стягнення, то виконавець може накласти арешт на авто та інше майно", — сказала юристка.

Проте вона додала, що законом не передбачено санкції у вигляді конфіскації авто за неоновлення даних. Арешт транспортного засобу або його реалізації на торгах може бути наслідком несплати штрафу, але не є окремим видом покарання.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"У випадку, якщо військовозобов’язаний не поновив дані в ТЦК (або сплатив штраф, але все одно не поновив дані), то ТЦК та СП має право звернутися до суду з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації", — сказала Шуляк.

Додамо, що на фоні таких заяв багато чоловіків масово почали переписувати свої авто на дружин та інших родичів.

Наразі до переліку документів, які необхідні фізичній особі для перереєстрації ТЗ, не входять військово-облікові документи (до прикладу, довідки з ТЦК, підтвердження оновлення даних та інших).

Крім того, військово-облікові документи не потрібні для укладення договору купівлі-продажу, дарування у нотаріуса.

Нагадаємо, в Полтавській області почали виписувати штрафи військовозобов'язаним, які не оновили свої військово-облікові дані після 16 липня. Однак, якщо ж громадяни прийшли оновити дані самостійно, до них будуть більш поблажливими.