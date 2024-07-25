Изьятие авто за неявку в ТЦК - у кого нельзя забрать транспорт, что следует знать владельцам

Авто арестуют в одном случае — как будет происходить изъятие транспорта в уклонистов
Следствием нарушения закона о мобилизации является штраф, но изъятие авто также будет законным наказанием. Такая санкция будет применена, если военнообязанный несколько раз проигнорировал другие меры наказания.
Подробнее Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.
Арест авто у мужчин
"Последствием необновления данных может быть наложение штрафа в размере от 17 000 до 25 500 грн согласно ст. 210 КУоАП. Если лицо в течение 15 дней с момента вынесения Постановления не уплатило штраф, дело передано Исполнительной службе. В порядке принудительного исполнения с правонарушителя взимается двойной размер штрафа. А также должник должен будет уплатить еще исполнительный сбор в размере 10% суммы взыскания. В случае, если средств, имеющихся на счетах должника, недостаточно для взыскания, то исполнитель может наложить арест на авто и другое имущество", — сказала юрист.
Однако она добавила, что законом не предусмотрены санкции в виде конфискации авто за необновление данных. Арест транспортного средства или его реализации на торгах может быть следствием неуплаты штрафа, но не является отдельным видом наказания.
"В случае, если военнообязанный не восстановил данные в ТЦК (или уплатил штраф, но все равно не восстановил данные), то ТЦК и СП имеет право обратиться в суд по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации", — сказала Шуляк.
Добавим, что на фоне таких заявлений многие мужчины массово начали переписывать свои авто на жен и других родственников.
На данный момент в перечень документов, необходимых физлицу для перерегистрации ТС, не входят военно-учетные документы (к примеру справки по ТЦК, подтверждение обновления данных и других).
Кроме того, военно-учетные документы не требуются для заключения договора купли-продажи, дарения у нотариуса.
Напомним, в Полтавской области начали выписывать штрафы военнообязанным, которые не обновили свои военно-учетные данные после 16 июля. Однако, если же граждане пришли обновить данные самостоятельно, к ним будут более снисходительны.
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