Изьятие авто за неявку в ТЦК - у кого нельзя забрать транспорт, что следует знать владельцам

Проверка документов у водителей. Фото: из открытых источников

Следствием нарушения закона о мобилизации является штраф, но изъятие авто также будет законным наказанием. Такая санкция будет применена, если военнообязанный несколько раз проигнорировал другие меры наказания.

Подробнее Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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Арест авто у мужчин

"Последствием необновления данных может быть наложение штрафа в размере от 17 000 до 25 500 грн согласно ст. 210 КУоАП. Если лицо в течение 15 дней с момента вынесения Постановления не уплатило штраф, дело передано Исполнительной службе. В порядке принудительного исполнения с правонарушителя взимается двойной размер штрафа. А также должник должен будет уплатить еще исполнительный сбор в размере 10% суммы взыскания. В случае, если средств, имеющихся на счетах должника, недостаточно для взыскания, то исполнитель может наложить арест на авто и другое имущество", — сказала юрист.

Однако она добавила, что законом не предусмотрены санкции в виде конфискации авто за необновление данных. Арест транспортного средства или его реализации на торгах может быть следствием неуплаты штрафа, но не является отдельным видом наказания.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"В случае, если военнообязанный не восстановил данные в ТЦК (или уплатил штраф, но все равно не восстановил данные), то ТЦК и СП имеет право обратиться в суд по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации", — сказала Шуляк.

Добавим, что на фоне таких заявлений многие мужчины массово начали переписывать свои авто на жен и других родственников.

На данный момент в перечень документов, необходимых физлицу для перерегистрации ТС, не входят военно-учетные документы (к примеру справки по ТЦК, подтверждение обновления данных и других).

Кроме того, военно-учетные документы не требуются для заключения договора купли-продажи, дарения у нотариуса.

Напомним, в Полтавской области начали выписывать штрафы военнообязанным, которые не обновили свои военно-учетные данные после 16 июля. Однако, если же граждане пришли обновить данные самостоятельно, к ним будут более снисходительны.